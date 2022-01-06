Англия изменила правила въезда для вакцинированных

З 7 января 2022 года в Англии будут действовать новые правила въезда для вакцинированных от коронавируса путешественников. Туристы с двумя дозами вакцины могут не делать ПЦР-тест перед прибытием в страну.

Об этом сообщает издание The Independent, ссылаясь на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Политик также объявил об отмене обязательной самоизоляции после пересечения границы.

Украинцы с зеленым COVID-сертификатом и несовершеннолетние лица с завтрашнего дня не обязаны предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом или экспресс-тест на антиген. Ранее туристы также делали повторный тест на второй день после прибытия и должны были соблюдать карантин в ожидании результата. Теперь необходимости в самоизоляции нет.

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Хотя текущее ослабление ограничений распространяется только на Англию, вполне вероятно, что правительства Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии последуют этому примеру.

Ничего не измениться для туристов, которые не делали прививку. Они, как и прежде, должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест перед отъездом. По прилету в Англию их ждет 10-дневаная самоизоляция. Кроме того, им необходимо будет сдать повторный анализ на второй и восьмой дни карантина.

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