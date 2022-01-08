Германия упростила правила въезда в страну: что изменится для украинцев

Германия изъяла Украину из списка стран повышенного риска угрозы заражения коронавирусом. Соответственно, с воскресенья, 9 января, специальные правила не будут применяться к путешественникам.

Об этом говорится в сообщении на сайте Института имени Роберта Коха (RKI), отмечает DW. Общие правила предусматривают, что все туристы старше 6-ти лет обязаны предоставить негативный тест на коронавирус или сертификат о полном курсе вакцинации или справку о недавнем выздоровлении.

В перечне стран высокого риска для Германии наше государство страна находилось с 10 октября 2021 г., в связи с этим, беспрепятственно украинцы могли въехать в Германию только если они вакцинированы признанными в стране вакцинами Pfizer, Janssen, Moderna и AstraZeneca или переболели COVID-19.

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Кроме того, перед прибытием в страну необходимо было зарегистрироваться на специальном сайте и иметь подтверждение регистрации во время въезда. Все остальные украинцы во время въезда в Германию были обязаны находиться на карантине в течение 10 дней.

По данным сайта Worldometers, отслеживающего ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в мире, за минувшие сутки, 7 января, в стране выявлено 59 393 новых случаев инфицирования COVID-19. Умерли за сутки 284 человека, поправилось – 38 300.

Всего с начала пандемии в Германии зарегистрировано 7 458 396 случаев заболевания коронавирусом и 114 491 смертей.

Напомним: 25 ноября в Германии завершилось чрезвычайное положение, введенное в связи с пандемией коронавируса. Он действовал около 19 месяцев – с 28 марта 2020 года. Институт Роберта Коха классифицировал риск для вакцинированных людей как умеренный.

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