"Укрзалізниця" запустила новые поезда к морю: названы маршруты

В июне в Украине будут курсировать 11 дополнительных поездов, которые запустила "Укрзалізниця". Все они будут возить пассажиров к морю.

Подробный перечень маршрутов обнародовали на официальном сайте компании. Впрочем, несмотря на курортный сезон, граждан призвали не забывать о мерах безопасности в период пандемии.

"Погода вызывает удивление, но стоит оставаться оптимистами и планировать путешествия к морю. "Укрзалізниця" уже открыла продажу билетов на ряд новых и дополнительных "морских" поездов. При планировании летних путешествий помните о безопасности: носите маски правильно и пользуйтесь санитайзерами", – отметили в сообщении.

В частности, с 3 июня через день по нечетным числам курсирует поезд № 269/270 Лисичанск – Одесса, а также поезд № 204/190 сообщением Кривой Рог, Днепр – Геническ. Обратно из Геническа он будет курсировать с 6 июня.

Видео дня

С 4 июня к Азовскому морю отправляется поезд № 282/281 Хмельницкий – Геническ, а с 5 июня – поезд № 280/279 Жмеринка – Геническ.

Кроме того, с 5 июня по нечетным числам "Укрзалізниця" запускает поезд № 231/232 сообщением Ивано-Франковск – Геническ. В обратном направлении поезд № 232/231 будет курсировать по четным числам.

Еще один маршрут станет доступным с 10 июня: жители Днепра и Кривого Рога, кроме Геническа, смогут добраться до Бердянска. Поезд № 472/471 Днепр – Бердянск будет курсировать по четным числам, обратно – по нечетным. Поезд № 552/551 Кривой Рог – Бердянск будет ездить по четным числам через Запорожье, обратно по нечетным.

С 11 июня в Бердянск можно будет доехать и из Харькова – речь идет о поезде № 261/262 Харьков – Бердянск. Начиная с этой же даты со Львова будет курсировать поезд № 86/186-185/85 Львов – Новоалексеевка в Бердянск.

Кроме того, для жителей Чернигова и Сум "Укрзалізниця" запустила поезд № 213/214 Сумы – Одесса и № 204/203 Чернигов (Нежин) – Одесса. Он будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня. Поезд № 204/203 Чернигов (Нежин) – Одесса будет ездить с 17 июня по нечетным числам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" объявила о возобновлении международного сообщения с Австрией и Венгрией. Первый рейс отправился из Киева в Вену 1 июня.