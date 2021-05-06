Украинские альпинистки застряли в Непале из-за локдауна и попросили о помощи. Фото
В Непале в связи с локдауном застряли украинские туристы, совершавшие восхождение на гору Мера в Гималаях.
Об этом на своей странице в Facebook в четверг, 6 мая, сообщила одна из туристок Ирина Кишакевич. Она отметила, что вместе с ней вылететь из страны не может Ольга Болдариева.
Женщины обратились к чиновникам и дипломатам и попросили эвакуировать их из Непала ближайшим рейсом.
Как рассказала Кишакевич, они проходили маршрут в составе группы украинских туристов и застряли на третий день после восхождения на высоте 5000 метров из-за локдауна.
В стране отменили все внутренние рейсы, а купленные билеты украинок на рейс 6 мая сгорели, поскольку они не смогли спуститься в Катманду.
"Сейчас мы находимся в очень жестких условиях. Писали очень много писем в разные посольства", – отметила туристка.
В комментариях к посту украинский путешественник Павел Швидун рассказал, что украинцы спустились и ждали на вертолет или самолет, но людей было очень много. Из-за плохой погоды туристов смогли забрать лишь три самолета, мест для всех не хватило.
Болдариева в Facebook пояснила, что, поскольку вылететь из страны они уже не успеют, вероятно, им нужно будет оставаться в Непале до открытия границ. Предварительно, локдаун в стране продлится до 14 мая.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В Египте с 6 мая решили ограничить часы работы магазинов и ресторанов, а также закрыть парки и пляжи из-за роста числа заболевших коронавирусом.
Кроме того, на Мальдивах будет действовать комендантский час в ночное время для борьбы с удвоением числа ежедневных случаев COVID-19.