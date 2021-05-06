Украинские альпинистки застряли в Непале из-за локдауна и попросили о помощи. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Новости
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Украинские туристки застряли в Непале

В Непале в связи с локдауном застряли украинские туристы, совершавшие восхождение на гору Мера в Гималаях.

Об этом на своей странице в Facebook в четверг, 6 мая, сообщила одна из туристок Ирина Кишакевич. Она отметила, что вместе с ней вылететь из страны не может Ольга Болдариева.

Женщины обратились к чиновникам и дипломатам и попросили эвакуировать их из Непала ближайшим рейсом.

Украинки застряли в Непале

Как рассказала Кишакевич, они проходили маршрут в составе группы украинских туристов и застряли на третий день после восхождения на высоте 5000 метров из-за локдауна.

В стране отменили все внутренние рейсы, а купленные билеты украинок на рейс 6 мая сгорели, поскольку они не смогли спуститься в Катманду.

"Сейчас мы находимся в очень жестких условиях. Писали очень много писем в разные посольства", – отметила туристка.

Facebook / Ольга Болдариева

В комментариях к посту украинский путешественник Павел Швидун рассказал, что украинцы спустились и ждали на вертолет или самолет, но людей было очень много. Из-за плохой погоды туристов смогли забрать лишь три самолета, мест для всех не хватило.

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Скриншот

Болдариева в Facebook пояснила, что, поскольку вылететь из страны они уже не успеют, вероятно, им нужно будет оставаться в Непале до открытия границ. Предварительно, локдаун в стране продлится до 14 мая.

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Скриншот

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