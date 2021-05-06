Египет вводит жесткий локдаун: закрывают даже пляжи

В Египте с 6 мая местная власть решила ограничить часы работы магазинов и ресторанов, а также закрыть парки и пляжи из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на премьер-министра Египта Мустафу Мадбули. Так, в течение двух недель магазины, торговые центры и рестораны должны заканчивать работу в 21:00.

Также на этот период запретят крупные собрания и концерты, а пляжи и парки будут закрыты с 12 по 16 мая.

Отмечается, что усиление ограничений связано с религиозными праздниками – завершением священного месяца Рамадан и днем прерывания поста Ид-аль-Фитр.

Добавим, по состоянию на 6 мая в Египте коронавирусом заболели 233 тыс. человек, выздоровело – 174 тыс. пациентов, а умерло – 13 655 человек.

Ранее мы писали, что полный локдаун в Турции, который начал действовать с 29 апреля и продлится до 17 мая, не будет касаться туристов. Освобождение от ограничений комендантского часа распространяется на иностранцев, которые находятся в стране временно в рамках туристической деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, самые популярные курорты Египта: Хургада и Шарм-эль-Шейх отличаются друг от друга пляжами и заходом в море. Если в первом они песчаные и мелководье возле берега, то во втором – они с коралловым рифом, поэтому у большинства отелей есть понтоны и вход в море иногда возможен только с них.