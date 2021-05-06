На Мальдивах ввели комендантский час из-за COVID-19

С четверга, 6 мая, на Мальдивах будет действовать комендантский час в ночное время для борьбы с удвоением числа ежедневных случаев заражения коронавирусом.

Этому способствовали толпы людей на местных выборах и семейные собрания во время мусульманского поста Рамадан. Об этом пишет издание The Straits Times.

Как стало известно, число ежедневных случаев заболевания выросло до 734 с 318 неделю назад. Большинство из них выпало на столицу Мале.

"Цифры инфицированных COVID-19 очень высоки. Если мы не сможем их снизить, нас ждут очень трудные дни. Поэтому мы должны подготовиться", – рассказал пресс-секретарь администрации президента Мабрук Азиз.

Кроме того, также были введены ограничения на передвижение между островами. Для туристов, направляющихся на частные островные курорты, нет никаких проблем, если они могут предоставить отрицательный тест на COVID-19. Агентство здравоохранения распорядилось ввести обязательную социальную дистанцию в мечетях.

Напомним, в Египте с 6 мая местная власть решила ограничить часы работы магазинов и ресторанов, а также закрыть парки и пляжи из-за роста числа заболевших коронавирусом. Так, в течение двух недель магазины, торговые центры и рестораны должны заканчивать работу в 21:00.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, полный локдаун в Турции, который начал действовать с 29 апреля и продлится до 17 мая, не будет касаться туристов. Освобождение от ограничений комендантского часа распространяется на иностранцев, которые находятся в стране временно в рамках туристической деятельности.