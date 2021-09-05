Топ-7 блюд, которые разочаровывают туристов. Фото

Особое удовольствие во время путешествий – знакомство с местной кухней. Но дегустация национальных блюд может закончиться как наслаждением, так и полным разочарованием.

Кроме того, некоторые заграничные деликатесы из-за специфики приготовления могут представлять опасность для неподготовленного организма. Чтобы вы не отравились и не пожалели о потраченных деньгах, OBOZREVATEL подготовил подборку зарубежных блюд-разочарований для туристов.

1. Турция – кокореч

Кокореч – традиционное турецкое блюдо из кишок овец или коз. Его можно купить как на улице в киосках, так и в дорогих ресторанах турецкой кухни.

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Турки просто обожают это блюдо, но туристам от него становится плохо. Дело в том, что кишечник пропускает через себя все отходы жизнедеятельности животного. Если кишки промыть недостаточно тщательно, то останутся болезнетворные бактерии.

2. Великобритания – черный пудинг и хаггис

Пудинг обычно ассоциируется с чем-то вроде каши или десерта. Поэтому туристы путаются и заказывают в Великобритании черный пудинг. Но это традиционное национальное блюдо отнюдь не десерт, а лакомство из говяжьей крови, сала, овсянки и хлебных крошек.

Шотландское национальное кушанье хаггис тоже регулярно разочаровывает туристов королевства, когда те узнают его состав. Лучше знать наперед, что хаггис – это бараний желудок, фаршированный субпродуктами этого же барана.

3. Греция – мусака

Подумайте дважды, прежде чем заказывать в греческих тавернах мусаку. Это блюдо очень сложное в приготовлении и занимает много времени.

Поэтому в ресторанах некоторые этапы обжаривания пропускают или разогревают замороженное блюдо.

4. Италия – мороженое джелато

Джелато – визитная карточка Италии. По идее, оно готовится из свежего молока, сливок и сахара, а украшается сезонными фруктами.

Гости страны в большинстве случаев покупают мороженое в лотках в популярных туристических местах. Оно не идет ни в какое сравнение с настоящим, поскольку недобросовестные продавцы предлагают вам джелато из порошка с добавлением химических красителей и ароматизаторов.

5. Мексика – сальса и cевиче

Опытные путешественники советуют избегать употребления сальсы в Мексике. Само по себе это блюдо из овощей безопасно, но из-за жары очень быстро портится и становится идеальным местом размножения бактерий.

А в севиче, блюде из сырой рыбы, неоднократно находили различные патогенные микроорганизмы. Считается, что именно эта еда стала причиной вспышки холеры в Латинской Америке в 1990-х.

6. Япония – рыба фугу и мороженое со вкусом мисо

В Японии туристы сталкиваются со множеством непривычных блюд, но большинство из них стоит попробовать. Конечно, кроме рыбы фугу, неправильное приготовление которой может привести к летальному исходу.

А вот мороженое со вкусом мисо хотят попробовать почти все туристы Японии. Ничего экстремального в нем нет, но стоит знать, что мисо – это рыбный суп с овощами. Вряд ли вы сможете доесть мороженое с рыбным душком, поэтому точно пожалеете о потраченных деньгах.

7. Таиланд – суп "Том Ям"

Тайская еда знаменита во всем мире. Но, как и другие национальные кухни мира, она "на любителя". Одно из самых знаменитых блюд Таиланда – суп на кокосовом молоке под названием Том Ям. В украинских ресторанах его готовят не по оригинальному рецепту, а адаптируют под наши вкусы.

А вот в Тае его делают острым, с характерной кислинкой лайма, ароматом кокосового молока и сочетанием самых неожиданных ингредиентов: рыбного соуса, грибов и помидоров.

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