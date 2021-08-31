Самые странные места планеты, появление которых ученые смогли объяснить только сейчас

Наша планета удивительна сама по себе, но есть места, которые поражают даже экстремальных туристов. Часто эти загадочные объекты – дело рук наших предков.

Порой и сама природа не прочь поразить наше воображение. OBOZREVATEL сделал подборку самых странных мест, которые ученые наконец-то смогли разгадать.

1. Долина кувшинов, Лаос

Ученые веками пытались разгадать загадку Долины кувшинов в Лаосе – гористой страны на границе с Таиландом. По легендам и пересказам местных жителей, на этой территории когда-то жили настоящие великаны.

Археологи и правда находили в этих местах утварь огромных размеров. Но историки все же смогли логично объяснить появление Долины кувшинов.

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Оказалось, что предки современных лаосцев использовали эти каменные горшки для захоронений.

2. Эллора, Индия

Эллора – это небольшой торговый поселок, который, возможно, так и остался бы никому не известным, если бы не уникальные пещерные храмы.

Один из них – Кайсала – это еще и самое большое здание на планете, которое вырезано полностью из монолитного камня. Его создали древние индийцы в период с 6 по 9 столетие нашей эры в центре торговых путей. Именно на налоги с торгового дела и был построен этот величественный комплекс.

Но археологи все еще ломают головы над вопросом, зачем людям потребовалось вручную возводить столь уникальное строение.

3. Теотиуакан, Мексика

"Теотиуакан", он же "город богов", когда-то был густонаселенным городом. Около двух тысяч лет назад в нем жили почти 2000 тысяч человек. Город был региональным центром всего региона от центра Мексики до Никарагуа.

Но в VII веке процветающий город забросили: в один миг из Теотиуакана ушли все жители. Долгое время причина оставалась загадкой, пока ученые не сошлись в едином мнении.

Официальная наука считает, что причиной стала засуха и, как следствие, голод. Древним мексиканцам пришлось искать новое пристанище, где можно было бы выращивать еду.

4. Храм Вакха, Ливан

Храм Вакха в Баальбеке построили в начале первого тысячелетия нашей эры. Его размеры действительно поражают: знаменитый Парфенон в Афинах – просто карлик на фоне Вакха. Ливанцы долгое время были уверены, что этот храм возвели не люди, а пришельцы или даже древние великаны. Из-за этого появилось множество легенд и невероятных пересказов.

Но, согласно официальной теории, храм Вакха был построен по заказу римского императора Антония Пия.

5. Масуда-но-Ивафуне, Япония

В разных частях региона Асука в Японии можно найти большие камни с отверстиями. Длина самого большого из них – 11 метров. Их вырезали японцы много веков назад. Все линии на этом гранитном мегалите очень ровные и этим вызывают недоумение у наших современников.

Ученые определили, что камни Масуда-но-Ивафуне – это древнейшие жертвенники, появившиеся примерно в 7 веке нашей эры. Но с помощью каких технологий – до сих пор остается загадкой.

6. Долина Смерти, США

Калифорнийский национальный парк Долина Смерти славится не только своим пугающим названием, но и загадочным озером. Водоем давно высох, а по его дну самостоятельно путешествуют 30-килограммовые камни. Они оставляют за собой следы в виде борозд на песчаном дне.

Долгое время феномен был непостижимым для человеческого ума, однако в 2014 году исследователи смогли объяснить причину такого явления.

Оказалось, в морозные ночи остатки влаги под валунами замерзают, а подледные течения "катают" камни со скоростью 2-5 метров в минуту. Днем же солнце пригревает и лед тает, поэтому камни снова остаются недвижимыми.

7. Лощина черного бамбука, Китай

Лощина черного бамбука или Хейчжу – одно из самых страшных мест на земле. Это как Бермудский треугольник, только на суше. Есть немало документальных подтверждений, что тут исчезают без вести дети и домашние животные. Местные жители назвали лощину долиной смерти и обходят ее десятой дорогой.

Ученые не одно десятилетие пытались разгадать загадку аномальной местности. Оказалось, что все дело в тяжелом климате и резко меняющихся погодных условиях.

Туманы, дожди и ветра провоцируют оседания почвы. По мнению экспертов, именно это и является причиной пропажи людей.

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