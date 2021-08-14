5 стран и городов Европы, куда стоит поехать этой осенью. Фото

Сезон морских путешествий в Турцию, Черногорию и Албанию подходит к концу. Теперь украинцы начали задумываться, куда бы полететь за границу осенью.

А поскольку золотая пора особенно прекрасна среди старинных домов и невероятно красивых, почти средневековых, пейзажей, стоит присмотреться к историческим столицам Европы. OBOZREVATEL решил собрать самые красивые европейские страны, города которых вдохновят вас на осеннее путешествие.

1. Северная Македония, Охрид

Условия въезда: ПЦР-тест и справка о вакцинации не нужны.

Широкое и глубокое озеро Охрид – визитная карточка Македонии. Многие путешественники едут сюда за пляжным отдыхом вместо моря. Однако эту страну стоит посетить и в осеннее время года.

Видео дня

Тихие улочки Охрида прячут средневековые, покрытые фресками церкви, римский амфитеатр и старинную крепость. По озеру катаются на лодках местные жители и туристы. Все это великолепие переливается золотыми красками осени, от которых захватывает дух.

В Македонии можно хорошо отдохнуть даже с маленьким бюджетом, поскольку цены в стране довольно низкие по сравнению с европейскими.

Номер в хостеле или недорогом трехзвездочном отеле можно снять за 6-25 евро за ночь, бутылка вина обойдется в 2,5 евро, а коронное местное блюдо тавче-гравче (бобы на сковородке) – всего полтора евро.

2. Германия, Лейпциг

Условия въезда: справка о полной вакцинации или ПЦР-тест за 72 часа до вылета.

Можно отправиться гулять по Берлину, а можно посетить старинный город Лейпциг, где в свое время жили Бах, Вагнер, Мендельсон и Гете.

В Лейпциге особенная атмосфера осенью: Старая Ратуша 16 века начинает поскрипывать от прохладных ветров, а вокруг церкви Святого Томаса, где похоронен композитор Иоганн Себастьян Бах, собирается мистический туман.

В городе обязательно нужно попробовать особенный вид пива верхнего брожения – гозе (кружка обойдется примерно в три евро), отведать немецкий шницель и поселиться в исторической части города с видом на средневековые здания.

3. Испания, Андалусия

Условия въезда: ПЦР-тест и справка о вакцинации не нужны.

Андалусия – это самая южная провинция Испании, которая включает известные города Севилью, Гранаду и Кордову. Эти очаровательные города примечательны утонченным наследием мавританского прошлого.

Кроме захватывающей истории городов, цены здесь намного приятнее, чем в соседних Мадриде и Барселоне. Так, херес обойдется в 2 евро, дневное меню можно составить в пределах 10 евро на человека.

4. Португалия, Лиссабон и Порту

Условия въезда: европейский ковид-сертификат или ПЦР-тест за 72 часа до вылета.

Лиссабон – это столица Португалии на берегу Атлантического океана, а Порту – второй по величине город, разместившийся на берегах реки Дуоро.

В Лиссабоне очень атмосферно и уютно: узкие улочки Алфамы, дворцы, современные арт-кластеры и традиционные кафе. Также в столице есть множество музеев для туристов, которые можно посетить совершенно бесплатно.

В Порту примечателен район Рибейра. Его следует посетить тем, кто предпочитает гастрономические путешествия. В городе также нужно увидеть порт и гигантский парк Серральвес.

Бутылка винью-верде в португальском магазине выйдет вам в 3,5 евро, а жареной рыбы на берегу океана можно отведать за 8-10 евро.

5. Венгрия, Будапешт

Условия въезда: с 7 августа украинцы могут попасть в Венгрию, предоставив отрицательный результат ПЦР-теста или справку о вакцинации.

Один из самых красивых городов Европы стоит сразу на двух берегах Дуная. Это две разные по атмосфере части города – Буда и Пешт. В осенний период рекомендуем поселиться в Буде – тихом месте в окружении старинных замков. Пешт – это современная часть города с множеством пабов, ресторанов и забегаловок.

Будапешт только открылся для туристов, поэтому цены будут очень приятные. День в знаменитых барочных купальнях Сечени обойдется примерно в 16 евро.

Также присмотритесь к заведениям borozó – это местные винные забегаловки, где за копейки можно попробовать венгерского вина (от 1€).

OBOZREVATEL ранее писал: