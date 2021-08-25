7 бесплатных услуг в аэропортах, о которых мало кто знает
Благодаря безвизу украинцы начали чаще летать в путешествия. Но далеко не все туристы знают, какие именно услуги можно получить в аэропортах совершенно бесплатно.
OBOZREVATEL узнал, на какие "бонусы" можно рассчитывать перед регистрацией на рейс и после нее, а за какие услуги нужно платить. Ниже – подробный список.Бесплатные услуги, предоставляемые в аэропортах
1. Если рейс задерживают, то пассажир получает целый ряд дополнительных "бонусов" на время ожидания: хранение багажа, доступ в комнату матери и ребенка, а также два звонка или сообщения по электронной почте.
Кроме того, если вылет задерживают на два часа, то сотрудники обязаны предоставить бесплатные напитки, если на четыре часа и больше – покормить горячим обедом.
Если же рейс перенесли более чем на 8 часов – перевозчик обязан разместить пассажиров в отеле и обеспечить трансфер.
Но если о задержке рейса пассажиров предупредили за 14 часов, то эти льготы не действуют.
2. В случае, если пассажирам бесплатно предоставляется гостиница, перевозчик доставляет пассажиров на авто туда и обратно в аэропорт.
3. Если самолет садится в аэропорту вынужденной посадки, пассажиров обязаны перевезти в ближайший аэропорт и доставить их багаж.
4. В аэропорту можно узнать информацию (и запросить индивидуальную справку) о движении воздушных судов, стоимости перевозки и других условиях пользования воздушным транспортом. А также посмотреть расписание экспрессов между городом и аэропортом.
5. Все дети до 12 лет, путешествующие с родителями, обслуживаются в аэропорту бесплатно. Это правило не распространяется на услуги бара.
6. Каждый пассажир может бесплатно взвесить свой багаж до начала регистрации.
7. Люди с ограниченными возможностями и пассажиры с детьми дошкольного возраста могут свободно пользоваться внеочередной посадкой на самолет.Платные услуги, предоставляемые в аэропортах:
хранение багажа, если рейс не задерживается;
упаковка багажа специальной прозрачной пленкой;
пользование комнатой матери и ребенка, если ребенку больше 5 лет;
питание, кофе и другие напитки;
торговля периодической печатью;
услуги отделения связи;
торговля аптечными товарами;
заказ частных объявлений по звуковой связи в аэровокзале;
Duty Free.
OBOZREVATEL ранее писал:
О неудобных вопросах стюардессе, которые стесняются задать пассажиры самолета.
Что запрещается делать в самолете во время взлета и посадки.
О поступках пассажиров на борту самолета, которые выводят из себя бортпроводников.