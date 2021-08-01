Медузы исчезли, вода радует: туристы показали свежие видео из Кирилловки и рассказали об отдыхе

По состоянию на 1 августа популярная Кирилловка радует туристов чистыми пляжами и теплым морем без медуз. Отдыхающие с удовольствием купаются и загорают.

OBOZREVATEL собрал фото и видео того, что происходит на известном украинском курорте (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). По словам одного из туристов, сейчас в Кирилловке можно тихо и спокойно провести отпуск.

Как рассказали отдыхающие, многие базы на курорте установили специальные барьерные сетки для борьбы с медузами. И, судя по кадрам, это действительно помогает.

"Езжайте сейчас на море. Сейчас самое время купаться и хорошо отдохнуть. Медузы немного валяются на берегу, но в основном в море их нет. Это ничто по сравнению с тем, что было до этого. Море чистейшее и никто не жалуется", – отметили туристы.

Видео дня

К слову, туристы остались довольные отдыхом в Затоке Одесской области. По словам отдыхающих, там уже нет медуз, вода в море теплая и чистая.

Кроме того, в этом году село Курортное Одесской области является одним из самых чистых украинских курортов. Там прозрачная вода, золотой песок и нет нашествия медуз.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Затоке Одесской области несмотря на очень грязное море, людно, пляжи переполнены туристами. Однако украинцы жалуются на сервис и еду.

Журналист OBOZREVATEL сделал сравнительную характеристику курортов с ценами, которая поможет определиться с направлением для отдыха в Украине в этом году.