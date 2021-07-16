Азовское или Черное море: сравнение пляжей, цен и развлечений. Фото

Многие украинцы стоят перед выбором: ехать на Черное или Азовское море этим летом. Отличия не только в температуре воды. Ведь известно, что Черное море даже летом может не прогреваться более 18 градусов, а морская вода Азова прогревается настолько, что даже не освежает в летний зной.

OBOZREVATEL решил сделать сравнительную характеристику курортов с ценами, которая поможет определиться с направлением для отдыха в этом году.

Из всех украинских курортов на Азовском море лучше всего транспортное сообщение организовано с Кирилловкой, Бердянском, Геническом и Арабатской Стрелкой.

Сюда можно добраться на автобусе, маршрутке нерегулярных перевозок, на поезде (для Кирилловки – с пересадкой в Мелитополе на маршрутку) или на автомобиле – собственном и с попутчиками.

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К побережью Черного моря стоит ехать на своем авто, на автобусе или поезде. Так, добраться поездом можно до Одессы, Николаева или Херсона, а оттуда доехать до выбранного поселка, базы или отеля на такси, попутке или маршрутке.

В этом плане отдых на Приазовье выигрывает, поскольку на побережье есть огромное количество лиманов, горячих источников и соленых озер с лечебными грязями.

Близ Бердянска расположены хлоридно-натриевые источники, которые рекомендованы при кожных, сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах опорно-двигательного аппарата. Бальнеолечение предлагают санатории Кирилловки и Арабатской Стрелки.

Так, Азовское море рекомендуется посещать людям со следующими проблемами:

боли в спине и позвоночнике (показаны хлоридно-натриевые термальные воды);

кожные заболевания (полезны грязевые аппликации);

нарушение работы женской половой системы (термальные воды, йодобромные, грязи);

сбои в работе нервной системы (термальные воды).

Лечебные грязи Черноморска с его розовыми озерами и насыщенными солями лиманами находятся преимущественно на территории аннексированного Крыма.

В данный момент за оздоровлением можно отправиться на курорт Куяльник в Одессе, воды которого ценятся даже больше, чем грязи Мертвого моря. Целебные грязи из куяльницкого лимана обладают противовоспалительными, восстановительными и другими полезными свойствами.

Сергеевка – один из крупнейших приморских бальнеогрязевых курортов Одесской области.

Кроме того, на Херсонщине есть Голая Пристань, которая еще в конце 19 века была известным курортом, специализирующемся на лечении грязью и рапой. В грязях содержатся соли, сероводород, каротин, фолликулиноподобные и пенициллиноподобные вещества, гормоны.

Курорты Азовского побережья расположены в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях. Большинство из них обладает хорошими природными условиями для отдыха, но не все могут похвастаться развитой курортной инфраструктурой.

Один из самых известных курортов Азовского моря – это поселок Кирилловка, состоящий из материковой части и двух намывных кос – Пересыпь и Федотова.

С одной стороны косы находится моря, а с другой ее омывают Молочный и Утлюкский лиман. Если первый – это только источник целебных грязей, то второй – отличная альтернатива пляжному отдыху во время шторма.

В Бердянске море не такое чистое, как на других курортах Азовского моря. Там работают промышленные предприятия и торговый порт, поэтому туристы часто едут вглубь Бердянской косы, чтобы насладиться пляжным спокойным отдыхом.

В Херсонской области популярностью пользуется Геническ и курорты Арабатской Стрелки – Генгорка, Счастливцево и Стрелковое. Там широкие песчаные пляжи и чистое море. Геническ особенно нравится отдыхающим с детьми из-за мелкого побережья и городской инфраструктуры.

Черное море в Украине омывает берега трех областей – Одесской, Николаевской и Херсонской. Именно здесь сосредоточены популярные отечественные курорты.

Самым популярным курортом Черного моря в Украине является Одесса. Ее береговая линия – это почти 20 км пляжей, покрытых привозным песком, где есть вся необходимая инфраструктура: душевые, кабинки для переодевания, туалеты, детские игровые зоны, спасатели, разнообразные развлечения. Дно здесь преимущественно ровное, глубина нарастает стремительно.

На отдалении от берега есть каменные волнорезы, которые оберегают пляж от больших штормов.

Однако, назвать море в Одессе чистым сложно – работа порта не лучшим образом сказывается на состоянии воды.

Курорт Затока находится на косе, разделяющей Черное море и Днестровский лиман, и славится своими песчаными пляжами, достигающими ширины до 160 метров и длины более 17 км.

Небольшой поселок Лазурное во многом схож со Скадовском, по соседству с которым он находится. Здесь можно купаться не только в Джарылгачском заливе, но и в открытом Черном море, которое прогревается дольше и подвержено холодным течениям.

Каролино-Бугаз также расположен возле Днестровского лимана. Там пляжи широкие, просторные, песчаные. Из-за того, что на этом курорте туристов не так много, как в Затоке и Одессе, вода в море значительно чище.

Но самое чистое море и пляжи в Лебедевке. С ее высоких крутых берегов можно наблюдать за стаями дельфинов, пеликанов, лебедей и чаек.

В Кирилловке есть все, что нужно, чтобы дети были довольны: аквапарк "Остров Сокровищ", дельфинарий "Оскар", конный театр "Кирилловская Сечь", два луна-парка, множество кафе и сувенирных лавок.

Также из поселка можно заказать экскурсию к полуострову Бирючий, который известен как заповедник и элитный курорт для политиков. Там очень чистые песчаные пляжи и открываются взору невероятно красивые морские пейзажи.

Кроме того, на Федотовой косе находится Утлюкский лиман, где можно обучится виндсерфингу и другим экстремальным видам водного спорта.

Также есть, чем заняться в Бердянске. На набережной города есть колесо обозрения, небольшие аттракционы, кафе и бары.

Плохо развита инфраструктура на курортах Азовского моря Приморск, Примпосад, Степановка Первая, Новопетровка и Новоконстантиновка. Там из развлечений доступны только солнечные ванны и заплывы в море.

В Одессе масса кафе и ресторанов с самой разной кухней, множество развлечений и достопримечательностей, предлагаются уникальные экскурсии по одесским дворикам и катакомбам.

Если у вас есть авто, то можете поездить по Одесской области и увидеть настоящую украинскую Венецию в Вилково, бывшую усадьбу дворян Курисов, Европейскую сыроварню Шабо и Белгород-Днестровскую крепость.

В зависимости от курорта, вам будут предлагать разные экскурсии. Так, из Железного Порта можно съездить на экскурсию на остров Джарылгач, в знаменитый заповедник Аскания-Нова, Тендровскую косу, Черноморский биосферный заповедник или к целебному гейзеру.

Стоимость проживания на курортах Азовского моря гораздо ниже, чем на курортах Черного моря и заграничных курортах вроде Турции или Египта.

Суточная аренда номера без удобств обойдется одному человеку от 100-150 гривен, с частичными удобствами – от 250 гривен, с удобствами в номере – от 400 гривен. На ценовую политику, кроме вида удобств, влияет высота сезона, удаленности от моря, комплектация номера и инфраструктура базы или отеля.

А вот на Черном море за бюджетным отдыхом стоит ехать в отдаленные поселки и искать жилье в частном секторе.

В Одессе есть большой выбор жилья, но по высоким ценам, сопоставимыми с расценками топовых зарубежных курортов. Если снимать квартиру посуточно, то цена стартует от 600-700 грн на окраинах и 1200 грн в самой Одессе.

В Затоке и Черноморске самое бюджетное жилье выйдет от 300 грн с человека (размещение в частном секторе, с общим санузлом), отели – от 500 грн с человека. В Грибовке цены несколько выше: от 350 грн с человека (без удобств), отели – 600 грн с человека, базы отдыха от 400 грн.

Бюджетным отдых на Черном море выйдет на курортах Приморское, Рассейка и Катранка. Там можно найти комнату в частном секторе и за 100 гривен в сутки с человека.

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