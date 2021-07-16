Азовское или Черное море: сравнение пляжей, цен и развлечений. Фото

Анастасия Польская
Анастасия Польская
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Азовское или Черное море: сравнение пляжей, цен и развлечений. Фото

Многие украинцы стоят перед выбором: ехать на Черное или Азовское море этим летом. Отличия не только в температуре воды. Ведь известно, что Черное море даже летом может не прогреваться более 18 градусов, а морская вода Азова прогревается настолько, что даже не освежает в летний зной.

OBOZREVATEL решил сделать сравнительную характеристику курортов с ценами, которая поможет определиться с направлением для отдыха в этом году.

Как добраться

Из всех украинских курортов на Азовском море лучше всего транспортное сообщение организовано с Кирилловкой, Бердянском, Геническом и Арабатской Стрелкой.

Сюда можно добраться на автобусе, маршрутке нерегулярных перевозок, на поезде (для Кирилловки – с пересадкой в Мелитополе на маршрутку) или на автомобиле – собственном и с попутчиками.

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К побережью Черного моря стоит ехать на своем авто, на автобусе или поезде. Так, добраться поездом можно до Одессы, Николаева или Херсона, а оттуда доехать до выбранного поселка, базы или отеля на такси, попутке или маршрутке.

Оздоровление

В этом плане отдых на Приазовье выигрывает, поскольку на побережье есть огромное количество лиманов, горячих источников и соленых озер с лечебными грязями.

Близ Бердянска расположены хлоридно-натриевые источники, которые рекомендованы при кожных, сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах опорно-двигательного аппарата. Бальнеолечение предлагают санатории Кирилловки и Арабатской Стрелки.

В Приазовье есть огромное количество лиманов, горячих источников и соленых озер с лечебными грязями

Так, Азовское море рекомендуется посещать людям со следующими проблемами:

  • боли в спине и позвоночнике (показаны хлоридно-натриевые термальные воды);

  • кожные заболевания (полезны грязевые аппликации);

  • нарушение работы женской половой системы (термальные воды, йодобромные, грязи);

  • сбои в работе нервной системы (термальные воды).

Лечебные грязи Черноморска с его розовыми озерами и насыщенными солями лиманами находятся преимущественно на территории аннексированного Крыма.

В данный момент за оздоровлением можно отправиться на курорт Куяльник в Одессе, воды которого ценятся даже больше, чем грязи Мертвого моря. Целебные грязи из куяльницкого лимана обладают противовоспалительными, восстановительными и другими полезными свойствами.

Воды Куяльника ценятся даже больше, чем грязи Мертвого моря

Сергеевка – один из крупнейших приморских бальнеогрязевых курортов Одесской области.

Кроме того, на Херсонщине есть Голая Пристань, которая еще в конце 19 века была известным курортом, специализирующемся на лечении грязью и рапой. В грязях содержатся соли, сероводород, каротин, фолликулиноподобные и пенициллиноподобные вещества, гормоны.

Пляжи и курорты

Курорты Азовского побережья расположены в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях. Большинство из них обладает хорошими природными условиями для отдыха, но не все могут похвастаться развитой курортной инфраструктурой.

Один из самых известных курортов Азовского моря – это поселок Кирилловка, состоящий из материковой части и двух намывных кос – Пересыпь и Федотова.

С одной стороны косы находится моря, а с другой ее омывают Молочный и Утлюкский лиман. Если первый – это только источник целебных грязей, то второй – отличная альтернатива пляжному отдыху во время шторма.

Один из самых известных курортов Азовского моря – это поселок Кирилловка, к которой примыкает Федотова коса и коса Пересыпь

В Бердянске море не такое чистое, как на других курортах Азовского моря. Там работают промышленные предприятия и торговый порт, поэтому туристы часто едут вглубь Бердянской косы, чтобы насладиться пляжным спокойным отдыхом.

В Бердянске море более грязное, чем на других курортах Азовского моря

В Херсонской области популярностью пользуется Геническ и курорты Арабатской Стрелки – Генгорка, Счастливцево и Стрелковое. Там широкие песчаные пляжи и чистое море. Геническ особенно нравится отдыхающим с детьми из-за мелкого побережья и городской инфраструктуры.

В Херсонской области популярностью пользуется Геническ и курорты Арабатской Стрелки

Черное море в Украине омывает берега трех областей – Одесской, Николаевской и Херсонской. Именно здесь сосредоточены популярные отечественные курорты.

Самым популярным курортом Черного моря в Украине является Одесса. Ее береговая линия – это почти 20 км пляжей, покрытых привозным песком, где есть вся необходимая инфраструктура: душевые, кабинки для переодевания, туалеты, детские игровые зоны, спасатели, разнообразные развлечения. Дно здесь преимущественно ровное, глубина нарастает стремительно.

Самым популярным курортом Черного моря в Украине является Одесса

На отдалении от берега есть каменные волнорезы, которые оберегают пляж от больших штормов.

Однако, назвать море в Одессе чистым сложно – работа порта не лучшим образом сказывается на состоянии воды.

Курорт Затока находится на косе, разделяющей Черное море и Днестровский лиман, и славится своими песчаными пляжами, достигающими ширины до 160 метров и длины более 17 км.

Курорт Затока находится на косе, разделяющей Черное море и Днестровский лиман

Небольшой поселок Лазурное во многом схож со Скадовском, по соседству с которым он находится. Здесь можно купаться не только в Джарылгачском заливе, но и в открытом Черном море, которое прогревается дольше и подвержено холодным течениям.

Каролино-Бугаз также расположен возле Днестровского лимана. Там пляжи широкие, просторные, песчаные. Из-за того, что на этом курорте туристов не так много, как в Затоке и Одессе, вода в море значительно чище.

Каролино-Бугаз расположен возле Днестровского лимана

Но самое чистое море и пляжи в Лебедевке. С ее высоких крутых берегов можно наблюдать за стаями дельфинов, пеликанов, лебедей и чаек.

Развлечения

В Кирилловке есть все, что нужно, чтобы дети были довольны: аквапарк "Остров Сокровищ", дельфинарий "Оскар", конный театр "Кирилловская Сечь", два луна-парка, множество кафе и сувенирных лавок.

Также из поселка можно заказать экскурсию к полуострову Бирючий, который известен как заповедник и элитный курорт для политиков. Там очень чистые песчаные пляжи и открываются взору невероятно красивые морские пейзажи.

Из Кирилловки можно заказать экскурсию к полуострову Бирючий

Кроме того, на Федотовой косе находится Утлюкский лиман, где можно обучится виндсерфингу и другим экстремальным видам водного спорта.

Также есть, чем заняться в Бердянске. На набережной города есть колесо обозрения, небольшие аттракционы, кафе и бары.

На украинских лиманах часто можно увидеть виндсерферов

Плохо развита инфраструктура на курортах Азовского моря Приморск, Примпосад, Степановка Первая, Новопетровка и Новоконстантиновка. Там из развлечений доступны только солнечные ванны и заплывы в море.

На некоторых курортах Азовского моря туристической инфраструктуры нет совсем

В Одессе масса кафе и ресторанов с самой разной кухней, множество развлечений и достопримечательностей, предлагаются уникальные экскурсии по одесским дворикам и катакомбам.

Если у вас есть авто, то можете поездить по Одесской области и увидеть настоящую украинскую Венецию в Вилково, бывшую усадьбу дворян Курисов, Европейскую сыроварню Шабо и Белгород-Днестровскую крепость.

В Одессе масса кафе и ресторанов с самой разной кухней, множество развлечений и достопримечательностей

В зависимости от курорта, вам будут предлагать разные экскурсии. Так, из Железного Порта можно съездить на экскурсию на остров Джарылгач, в знаменитый заповедник Аскания-Нова, Тендровскую косу, Черноморский биосферный заповедник или к целебному гейзеру.

Сравнение цен в 2021 году на жилье на Азовском и Черном море

Стоимость проживания на курортах Азовского моря гораздо ниже, чем на курортах Черного моря и заграничных курортах вроде Турции или Египта.

Суточная аренда номера без удобств обойдется одному человеку от 100-150 гривен, с частичными удобствами – от 250 гривен, с удобствами в номере – от 400 гривен. На ценовую политику, кроме вида удобств, влияет высота сезона, удаленности от моря, комплектация номера и инфраструктура базы или отеля.

Отдых в частном секторе на Арабатской стрелке на Азовском море

А вот на Черном море за бюджетным отдыхом стоит ехать в отдаленные поселки и искать жилье в частном секторе.

В Одессе есть большой выбор жилья, но по высоким ценам, сопоставимыми с расценками топовых зарубежных курортов. Если снимать квартиру посуточно, то цена стартует от 600-700 грн на окраинах и 1200 грн в самой Одессе.

В Одессе есть большой выбор жилья, но по высоким ценам, сопоставимыми с расценками топовых зарубежных курортов

В Затоке и Черноморске самое бюджетное жилье выйдет от 300 грн с человека (размещение в частном секторе, с общим санузлом), отели – от 500 грн с человека. В Грибовке цены несколько выше: от 350 грн с человека (без удобств), отели – 600 грн с человека, базы отдыха от 400 грн.

Бюджетным отдых на Черном море выйдет на курортах Приморское, Рассейка и Катранка. Там можно найти комнату в частном секторе и за 100 гривен в сутки с человека.

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