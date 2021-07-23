Прозрачная вода без медуз и шикарный пляж: как выглядит самый чистый украинский курорт. Фото и видео

В этом году село Курортное Одесской области является одним из самых чистых украинских курортов. Там прозрачная вода, золотой песок и нет нашествия медуз.

По словам туристов, море в Курортном очень теплое и чистое. OBOZREVATEL собрал фото и видео того, что происходит на популярном курорте (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что вода в море действительно чистая, по сравнению с другими украинскими курортами. В сети отдыхающие оставляют множество позитивных комментариев.

Видео дня

"Море очень чистое, мы были там два года назад, и снова едем туда. Водичка супер!", "В Курортном грязного моря не бывает!", "Отдых в Курортном – сказка!", "Море чистое и теплое, просто кайф!", "Супер вода, супер чистое море!" – пишут люди.

Курортное – село, расположенное на берегах Черного моря и Шаболатского лимана у начала Будакской косы. Подчиняется сельсовету села Приморское Белгород-Днестровского района Одесской области Украины. Является центром курорта "Приморский". Население курорта по переписи 2001 года составляло 757 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ливень, во время которого в Одессе выпало более 50 мм осадков, стал причиной разрушительных последствий. Побережье Аркадии наполнилось помоями, однако это не испугало туристов, и они все равно продолжают купаться.