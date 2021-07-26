Затока удивила туристов: вода чистая и теплая, людей много, а медуз уже нет. Видео
Туристы остались довольные отдыхом в Затоке Одесской области. По словам отдыхающих, там уже нет медуз, вода в море теплая и без мусора.
Людей на пляже очень много. На берегу моря нет водорослей, а вода прозрачная. OBOZREVATEL собрал фото и видео того, что происходит на популярном курорте (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
По словам туристов, пляж в Затоке очень широкий. Отдыхающих большое количество – как взрослых, так и детей.
На кадрах видно, что на популярном курорте также есть множество развлечений: аттракционы, заведения с вкусностями и приятной музыкой и другое.
Добавим, что по данным OBOZREVATEL, в Затоке планируют провести отпуск некоторые народные депутаты, у которых начались августовские каникулы. По их словам, ожидают хороший сервис и приятный семейный отдых.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Затоке Одесской области несмотря на очень грязное море, людно, пляжи переполнены туристами. Однако украинцы жалуются на сервис и еду.
Кроме того, журналист OBOZREVATEL сделал сравнительную характеристику курортов с ценами, которая поможет определиться с направлением для отдыха в Украине в этом году.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
на популярном украинском курорте Лазурное в Скадовском районе Херсонской области – нашествие божьих коровок. Туристы пожаловались, что не могут лежать на пляже и купаться в море.
Украинцы также жаловались на испорченный отдых из-за нашествия медуз.