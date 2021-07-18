Море зеленого цвета, но на пляжах ажиотаж: туристы показали свежие фото и видео из Затоки

В Затоке Одесской области несмотря на очень грязное море людно, пляжи переполнены туристами. Однако, украинцы жалуются на сервис и еду.

OBOZREVATEL подобрал фото и видео с отдыха. Добавим, что Затока является одним из самых популярных мест летнего морского отдыха в Украине.

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В этом году поселок местные типа собрал, пожалуй, рекордное количество отдыхающих в сравнении с прошлым годом, когда пляжи иногда были опустевшие из-за карантина. Однако, несмотря на то, что туристов ждали, сервис к высшему уровню не подтянули. Жалуются украинцы и на плохую пищу. Не балует украинцев и море – зеленое и грязное.

Добавим, что по данным OBOZREVATEL в Затоке планируют провести отпуск некоторые народные депутаты, у которых начались августовские каникулы. По их словам, ожидают хороший сервис и приятный семейный отдых.

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