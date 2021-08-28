Как выглядят плацкартные вагоны в разных странах мира. Фото

Путешествия на поезде не всегда увлекательные и незабываемые. Часто впечатления от поездки портят невыносимая духота и грязь в вагоне.

Недавно "Укрзалізниця" похвасталась концептами модернизированных плацкартных вагонов. OBOZREVATEL тем временем узнал, как выглядят пассажирские места в бюджетных поездах за границей.

Япония

Самые необычные плацкартные вагоны в мире можно увидеть в Японии. Ночные поезда Sunrise Izumo имеют два этажа, которые называются ноби-ноби.

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Двухъярусные полки внутри расположены только с одной стороны вагона и вплотную друг к другу. Их разделяют символические перегородки.

Пол в вагоне и сами полки-лежаки покрыты ковролином. Багажные отсеки находятся наверху, как в самолете.

Канада

Спальные вагоны в Канаде есть только в поездах дальнего следования. Самые бюджетные места – это двухместные "боковушки", которые днем превращаются в мягкие сидения. Их всего по 3 на вагон.

В Канадских бюджетных поездах также есть общая гостиная с бесплатными снэками для пассажиров и обзорный купол с большими окнами, чтобы наслаждаться видами.

США

Билет в спальный вагон в Соединенных Штатах стоит дороже билета на самолет в тот же населенный пункт. Поэтому плацкарт – дорогое удовольствие как для американцев, так и для туристов.

В таких поездах есть сидячие места, которые раскладываются практически горизонтально. Также они оборудованы откидными столиками, а расстояния между сиденьями достаточно, чтобы никому не мешать.

Полноценными спальными полками оборудованы лишь купейные вагоны, поездка в которых во много раз превышает стоимость перелета.

Австрия

В Европе расстояния небольшие, поэтому ночные поезда имеют ряд особенностей. Есть сидячие в общем вагоне или в 6-местном купе, что-то среднее между купе и плацкартом, а также спальные места в купе с санузлом (аналог СВ).

Более всего напоминает привычный нам плацкарт 6-местные купе с тремя уровнями полок и раскладным столиком между ними.

Дверь закрывается на ночь, но это небольшое облегчение по сравнению с тем, что еще несколько человек лежат у вас буквально "на голове".

В таких вагонах чаще всего путешествуют студенты и группы туристов.

Китай

В плацкарте Китая вместо боковых мест есть только откидные столики и сиденья. Спальные отсеки расположены только с одной стороны коридора и они шестиместные, по три полки в высоту.

Чтобы забраться наверх, предусмотрена специальная лестница. Главный минус китайских традиционных плацкартов – в отсутствии мест для багажа.

Также в Китае есть и обновленные плацкартные вагоны с местами с двух сторон коридора и более приватными отсеками.

Каждое место там оснащено тумбой, подсветкой и розеткой. Под полками достаточно места для багажа. Пассажирам вместе с постельным бельем выдают одноразовые тапочки и гречишную подушку для сна.

Индия

Индийский плацкарт вызовет шок даже у украинцев, привыкшим к забитым вагонам в 30-градусную жару. Дело в том, что в вагонах с двумя полками в высоту на отсек приходится шесть диванчиков, а в вагонах на три – девять.

Постельное белье не входит в стоимость проездного, поэтому многие не заморачиваются и спят на голых полках. А вот в вагонах класса General билеты продаются без указания мест, и индусы, не успевающие занять сидячее место на диванчике, усаживаются прямо на пол.

Несмотря на то, что интерьер иных вагонов кажется жутковатым, спрос на передвижение железной дорогой не уменьшается даже среди туристов.

Таиланд

Плацкартные вагоны в Таиланде относятся ко второму классу комфорта. Спальные места здесь располагаются вдоль прохода, по два места в высоту. Пассажиры могут отгородиться от других с помощью шторок.

Между нижними полками есть лестница, по которой можно взобраться на верхнюю полку. Но все стараются купить место внизу, поскольку окна в вагонах расположены очень низко. Из-за этого в тайских поездах принято ехать лежа только ночью, а днем верхние полки сложены и пассажиры сидят в креслах за столиком.

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