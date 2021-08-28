Как выглядят плацкартные вагоны в разных странах мира. Фото

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Новости
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Как выглядят плацкартные вагоны в разных странах мира. Фото

Путешествия на поезде не всегда увлекательные и незабываемые. Часто впечатления от поездки портят невыносимая духота и грязь в вагоне.

Недавно "Укрзалізниця" похвасталась концептами модернизированных плацкартных вагонов. OBOZREVATEL тем временем узнал, как выглядят пассажирские места в бюджетных поездах за границей.

  • Япония

Самые необычные плацкартные вагоны в мире можно увидеть в Японии. Ночные поезда Sunrise Izumo имеют два этажа, которые называются ноби-ноби.

Самые необычные плацкартные вагоны в мире можно увидеть в Японии
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Двухъярусные полки внутри расположены только с одной стороны вагона и вплотную друг к другу. Их разделяют символические перегородки.

Пол в вагоне и сами полки-лежаки покрыты ковролином. Багажные отсеки находятся наверху, как в самолете.

Ночные поезда Sunrise Izumo в Японии имеют два этажа

  • Канада

Спальные вагоны в Канаде есть только в поездах дальнего следования. Самые бюджетные места – это двухместные "боковушки", которые днем превращаются в мягкие сидения. Их всего по 3 на вагон.

В Канадских бюджетных поездах также есть общая гостиная с бесплатными снэками для пассажиров и обзорный купол с большими окнами, чтобы наслаждаться видами.

Спальные вагоны в Канаде есть только в поездах дальнего следования

  • США

Билет в спальный вагон в Соединенных Штатах стоит дороже билета на самолет в тот же населенный пункт. Поэтому плацкарт – дорогое удовольствие как для американцев, так и для туристов.

В таких поездах есть сидячие места, которые раскладываются практически горизонтально. Также они оборудованы откидными столиками, а расстояния между сиденьями достаточно, чтобы никому не мешать.

Билет в спальный вагон в Соединенных Штатах стоит дороже билета на самолет

Полноценными спальными полками оборудованы лишь купейные вагоны, поездка в которых во много раз превышает стоимость перелета.

  • Австрия

В Европе расстояния небольшие, поэтому ночные поезда имеют ряд особенностей. Есть сидячие в общем вагоне или в 6-местном купе, что-то среднее между купе и плацкартом, а также спальные места в купе с санузлом (аналог СВ).

Австрийские поезда оборудованы 6-местными купе с тремя уровнями полок

Более всего напоминает привычный нам плацкарт 6-местные купе с тремя уровнями полок и раскладным столиком между ними.

Дверь закрывается на ночь, но это небольшое облегчение по сравнению с тем, что еще несколько человек лежат у вас буквально "на голове".

В таких вагонах чаще всего путешествуют студенты и группы туристов.

  • Китай

В плацкарте Китая вместо боковых мест есть только откидные столики и сиденья. Спальные отсеки расположены только с одной стороны коридора и они шестиместные, по три полки в высоту.

Чтобы забраться наверх, предусмотрена специальная лестница. Главный минус китайских традиционных плацкартов – в отсутствии мест для багажа.

В плацкарте Китая вместо боковых мест есть только откидные столики и сиденья

Также в Китае есть и обновленные плацкартные вагоны с местами с двух сторон коридора и более приватными отсеками.

Каждое место там оснащено тумбой, подсветкой и розеткой. Под полками достаточно места для багажа. Пассажирам вместе с постельным бельем выдают одноразовые тапочки и гречишную подушку для сна.

  • Индия

Индийский плацкарт вызовет шок даже у украинцев, привыкшим к забитым вагонам в 30-градусную жару. Дело в том, что в вагонах с двумя полками в высоту на отсек приходится шесть диванчиков, а в вагонах на три – девять.

Индийский плацкарт вызовет шок даже у украинцев, привыкшим к забитым вагонам в 30-градусную жару

Постельное белье не входит в стоимость проездного, поэтому многие не заморачиваются и спят на голых полках. А вот в вагонах класса General билеты продаются без указания мест, и индусы, не успевающие занять сидячее место на диванчике, усаживаются прямо на пол.

Несмотря на то, что интерьер иных вагонов кажется жутковатым, спрос на передвижение железной дорогой не уменьшается даже среди туристов.

  • Таиланд

Плацкартные вагоны в Таиланде относятся ко второму классу комфорта. Спальные места здесь располагаются вдоль прохода, по два места в высоту. Пассажиры могут отгородиться от других с помощью шторок.

Плацкартные вагоны в Таиланде относятся ко второму классу комфорта

Между нижними полками есть лестница, по которой можно взобраться на верхнюю полку. Но все стараются купить место внизу, поскольку окна в вагонах расположены очень низко. Из-за этого в тайских поездах принято ехать лежа только ночью, а днем верхние полки сложены и пассажиры сидят в креслах за столиком.

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