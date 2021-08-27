"Укрзалізниця" показала концепт новых плацкартных вагонов: модернизация одного обойдется в 17 млн. Эксклюзивные фото

"Укрзалізниця" показала концепт модернизированных плацкартных вагонов. Они могут появится не раньше, чем через 2-3 года.

Об этом передает корреспондент OBOZREVATEL. В обновленных вагонах будет кондиционирование, мониторы для просмотра видео, новые полки и шторки для каждого отделения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Концепт создан в кооперации "Укрзалізниці" с частной компанией "Ріст". Это глубокая модернизация старых плацкартных вагонов, в которых поменяют всю "начинку".

Программа обновления рассчитана на 5 лет. Цена одной модернизации – 16-17 млн грн, тогда как полностью новый вагон будет стоить около 20 млн.

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По данным УЗ, 60% пассажиров путешествуют именно плацкартом.

Кроме того, "Укрзалізниця" впервые за 20 лет заказала у Крюковского вагоностроительного завода 100 новых купейных вагонов. Первые два уже поступили в компанию.

Деньги на эти вагоны впервые выделили из госбюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже с 2022 года пассажирские перевозки "Укрзалізниці" могут полностью перейти под управление немецкого Deutsche Bahn. Немецкие эксперты должны разработать дорожную карту реформы перевозок пассажиров в дальнем и пригородном сообщениях на ближайшие пять лет и модель их финансирования.