На Азовском море курортный сезон сорвала плохая погода. Фото и видео

На Азовском море в разгаре летнего сезона мало туристов. Отдыхающие не едут в Кирилловку, Приморский Посад и другие поселки, так как там плохая погода, высокие цены, шторм и медузы.

Владельцы гостиниц и кафе расстроены, ведь июль – самый прибыльный месяц курортного периода. OBOZREVATEL собрал фото и видео со штормового побережья Азовского моря.

Отдыхающие приезжают искупаться в Кирилловку на выходные, а на буднях в кафе, ресторанах и гостиницах почти нет людей.

Видео дня

Люди пытаются попасть на популярные пляжи Федотовой косы, но прибрежная зона залита водой.

Владельцы баз отдыха вынуждены опускать цены. Отдельные домики недалеко от берега с душем и уборной люди смогут арендовать по 200 грн в сутки с человека. Гостевые дома без удобств сдают по 100 грн. За комфортабельный номер придется заплатить 500 – 600 грн в сутки, но такие гостиницы полупустые.

Во время шторма море стало бурого цвета, а когда штиль – туристам мешают купаться большие медузы, которые жалят в воде.

В Приморском Посаде льют дожди, а море прохладное, поэтому туристы пакуют чемоданы домой. Лето 2021 запомнится нашествием комаров, их много из-за высокой влажности воздуха. Отдыхающим мешают насекомые, которые не дают выйти на улицу после захода солнца.

Синоптики обещают солнечную погоду без осадков на середину июля. Температура воздуха с 8 по 14 июля будет колебаться от +25 до +30 градусов. Азовское море прогрелось до +24 градусов.

Ранее OBOZREVATEL показывал: