Дешево и сердито: как выглядит самое бюджетное жилье в Одессе за 130 гривен в сутки. Фото

Курортный сезон 2021 в самом разгаре и украинцы активно планируют поездки на море. В связи с карантинными ограничениями количество направлений для отдыха за границей существенно уменьшилось, однако и в Украине можно неплохо провести свой отпуск. Хотя цены в большинстве случаев, мягко говоря, удивляют, учитывая качество сервиса и услуг.

Если в этом году вы рассчитываете на бюджетный отдых, то соответствующих предложений тоже хватает. OBOZREVATEL выяснил, как выглядит демократичное жилье в Одессе и в Одесской области.

Одессит Александр сдает на "ОLХ" четыре отдельные комнаты в частном доме в семи минутах ходьбы до моря (одна остановка трамвая) – рядом пляжи Лузановка, Крыжановка и Малибу. В комнатах есть две кровати и телевизор. Холодильник и стиральная машина – общие. Постояльцам также выдадут тарелки, кастрюли, вилки, ложки и постельное белье. На территории есть баня, летний душ, мангал и беседка. Цена с человека – 130 гривен в сутки. Интерьеры весьма аскетичные – смотрите сами на фото.

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Пользователь "ОLХ" по имени Виталий, в свою очередь, предлагает туристам пожить в своих эко-домиках из дерева в Черноморке. Там есть горячая вода (бойлер) и Wi fi. На территории обустроено место для приготовления блюд на костре и летний душ. Владелец утверждает, что это "отличное место для отдыха" с близостью к супермаркету, рынку, остановке транспорта (трамвай №27, №3 и маршрутное такси №220).

"Тихий район города, где хороший сон под пение птиц. Хозяева – реабилитологи и помогут, если вам это интересно. До моря немного надо пройтись и это поможет улучшить фигуру на отдыхе!" – пишет автор объявления.

Цены – от 125 гривен с человека в сутки. Домик на четырех – 500 гривен, домик VIP на двоих – 500 гривен, комната на двоих – 250 гривен (с/у общий).

Жилье в 20 минутах от Одессы сдает отдыхающим и местная жительница Ирина. Комнату с телевизором, холодильником, односпальной / двуспальной кроватью и WI-FI можно арендовать за 220 гривен с человека.

На территории есть большая терраса и мангал-зона, санузел в доме и на улице, беседки, места для машины в дворе. За 15-20 минут спокойным шагом можно дойти до ТРЦ "Ривьера", хотя рядом также есть магазин.

До моря (пляж "Зазимбар" с большим пирсом) – семь минут.

Напомним, ранее популярный тревел-блогер Евгений Панюта рассказал об особенностях отдыха в Геническе (Херсонская область) на Азовском море. Он выяснил, насколько чистое море на курорте, а также сделал короткий обзор цен на питание.

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