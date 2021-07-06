Грязная жижа вместо моря и невыносимая вонь: туристы показали печальные видео с пляжей Одесчины

В Одессе в начале июля отдыхающие пожаловались на грязное Черное море. Туристов отпугивает не только болотный цвет воды, но и ужасный запах на пляжах побережья.

Местные предполагают, что причиной является цветение водорослей, которые гниют в теплой воде. OBOZREVATEL собрал видео очевидцев, где показали загрязненное море в Одесской области.

Водорослей 5 июля на "195-м причале" катастрофически много. Прибрежная зона превратилась в гнилую кашу, где стоит невыносимая вонь, как в туалете. Цветение водорослей происходит ежегодно с июля по август.

Некоторые туристы утверждают, что только на базе стоянки судов грязное море. На других общественных пляжах чистая и теплая вода.

Видео дня

"Эта сторона залива всегда гниет после дождей. Вчера были на "Собачьем пляже", там очень чистая вода", – описывает состояние Черного моря одессит. Местные советуют ехать отдыхать за городом, если есть транспорт, ведь там чистый берег и море.

В селе Крыжановка в Одесском районе водоросли также заполонили берег. Очевидцы уверены, что туда сливают канализацию, в результате чего застаивается грязная вода.

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