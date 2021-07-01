Отдых в Турции: топ-5 курортов, где нет россиян. Фото

Представьте ситуацию: вы устали от работы, взяли путевку к морю в хороший отель в гостеприимной Турции, чтобы забыть обо всех проблемах, но тут вокруг бара расселись русские и начали буянить.

В ресторане вместо обсуждения какой гарнир выбрать к рыбе, вы слышите высказывания о политической ситуации в Украине, а в три часа ночи вас будят пьяные разговоры об отдыхе в Тагиле. OBOZREVATEL решил сделать подборку красивейших мест в Турции, где можно отдохнуть и ни разу не услышать русскую речь.

1. Фетхие

В Фетхие с давних времен отдыхают в основном англичане. Это город-курорт на юго-западе Турции, у подножия Ликийских гор и на побережье Средиземного моря. Фетхие находится недалеко от аэропорта Даламан, в который почти не летают чартеры из России.

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Пляжи здесь есть как песчаные, так и галечные, и все принадлежат городу, а не отелям. Широкая песчаная коса закрывает бухту от ветра и создает все условия, чтобы купаться возможно было даже в конце осени.

Также Фетхие отлично подходит для пляжного отдыха и развлечений (есть несколько ночных клубов, например, "Ликия Диско"), можно полетать на параплане с гор или насладиться местной кухней в шикарных ресторанах "Бонсуар Йюзен", The Yacht Restaurant, Pasa Kebap и Cennet Park.

2. Белек

Белек по праву считается одним из самых молодых, престижных и дорогих курортов в Турции. Здесь находятся только самые шикарные отели с рейтингом не ниже 5 звезд. В Белеке также есть термальные источники, поля для гольфа, руины римского амфитеатра, колоннады древнегреческого города Перг и завораживающие своей красотой лагуны.

Пляжи покрыты мелким песком, а заход в море пологий, что отлично подойдет для любителей спокойного отдыха или семейного туризма.

3. Мармарис

Курорт расположен на юго-западе Турции, в месте соединения Средиземного и Эгейского морей, приблизительно в полутора часов езды от аэропорта Даламан. Сюда чаще всего приезжают отдыхать европейцы, поэтому отельный сервис здесь на уровне. Сюда едут и из Украины с детьми и без, поскольку море здесь спокойное, а заход плавный.

Городской пляж Мармариса общедоступный, но он не настолько чистый, как пляжи Ичмелера в 7 км от города или в деревне Орхание.

4. Кушадасы

Курорт Кушадасы, или "Птичий остров", – туристический уголок в Турции, который привлекает пиратским колоритом. Это бывший небольшой поселок, который в туристический сезон приманивает миллионы туристов. Однако, он не популярен среди отдыхающих из России.

Главные достоинства Кушадасы – песчаные пляжи и многообразие исторических достопримечательностей. Отсюда удобно планировать поездки в главные памятки Турции – античный город Эфес, мечеть Калейчи, древнейший караван-сарай у доков, остров Самос, где родился и провел детство знаменитый Пифагор.

5. Дальян

В 80 км от Мармариса находится остров Дальян – идеальное место, чтобы спрятаться от докучливых россиян. Само слово "dalyan" в переводе с турецкого означает "заводь для ловли рыбы". Дело в том, что весь город состоит из проливов и рек, из-за чего Дальян часто называют "турецкой Венецией".

Сюда едут, чтобы посмотреть древний город Каунос с его могилами королей и ликийскими гробницами, вырезанными прямо в скалах. Им уже более двух с половиной тысяч лет.

Ближайший аэропорт Даламан расположен всего в 29 км от Дальяна, поэтому добраться сюда не составит проблем.

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