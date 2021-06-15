Цены на отдых в Турции взлетели в два раза, дешевых горящих туров не будет: эксперт раскрыл подробности

Стоимость туров в Турцию стремительно выросла буквально за последние несколько дней. Если еще в начале лета на рынке наблюдался "ценопад", то сейчас отдых подорожал почти вдвое.

Теперь украинцам не стоит даже надеяться на дешевые горящие путевки и снижение цен в ближайшие месяцы. О причинах такого стремительного роста стоимости туров в Турцию рассказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза эксклюзивно для OBOZREVATEL.

По словам Дерезы, первой причиной подорожания Турции для украинцев является сезонный характер самого направления.

Стоит знать, что самые пиковые даты летнего сезона – это июль-август. Цены органически растут к этим месяцам, а потом идут на спад до октября.

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Также Максим Дереза поделился аналитикой Украинской ассоциации туристических агентств по рейсам на Турцию, сколько операторов анонсировали рейсов и сколько по факту их выполнили, и что вообще у них изменилось с полетными программами.

"Оказалось, что они не только выполнили норму, а даже некоторые увеличили в два раза объем заявленных рейсов", – удивился эксперт.

Во-вторых, спрос на направление установил тенденцию роста цен на путевки.

"По сути, направление без альтернатив на данный момент, учитывая количество стран, которые остаются открытыми для Украины. Поэтому процентов 90-95 выездного туризма сейчас приходится на Турцию. Есть спрос, есть сезон, поэтому есть рост цен", – отметил он.

Максим Дереза заметил, что пока в ассоциации не видят значительного влияния. Как отмечает эксперт, четыре года назад уже была такая ситуация, когда Россия не полетела летом в Турцию. Тогда был резкий обвал цен из-за неожиданности, поскольку отели открылись и ждали своего туриста.

"Был вот этот шок, как холодный душ, когда все должно быть нормально, но резко летит огромный рынок. То вот сейчас вот этого шока не было. Мы ждали, что повезет с отелями, когда Россия объявила, что туда не полетит, но…", – отметил он.

Также среди причин того, что в Турции не снизились цены из-за отсутствия российского туриста, Дереза назвал пандемию. По его словам, из-за карантина рынок в прошлом году стартовал с нуля. Кроме этого, есть очень много открытых стран, которые разрешают жителям летать в Турцию, но они сами себя ограничивают в поездках за границу.

В итоге, закрылись только те отели, которые ориентированы исключительно на российский рынок. Остальное все работает.

Насчет того, будет ли продолжаться рост цен на туры в Турцию для украинских туристов, Дереза утверждает, что сама сезонность указывает на то, что будет выше.

"Конечно! Она и будет дальше расти. Я вам скажу, если посмотреть на стоимость туров на июль-август, то она будет в два раза выше, чем вот сейчас", – говорит он.

То есть, если брать один и тот же тур, с вылетом сейчас в ближайшие даты и с вылетом, например, 1 августа, то цена будет в два раза выше.

Эксперт объясняет это тем, что у туроператоров динамичные цены на чартерные рейсы.

"У них настроены такие программы, которые меняют стоимость продукта в зависимости от загрузки мест в самолете. Если идет хорошая загрузка мест в самолете на какие-то даты, цена на билеты начинает подниматься, чтобы больше заработать. Идет плохая загрузка на даты – продукт начинает падать", – рассказывает Максим Дереза.

По его словам, это динамичное ценообразование позволяет туроператорам выделять "низкие" даты с плохим спросом, а во время хорошего спроса – поднимать цены и зарабатывать больше. Таким образом, по итогам сезона туроператоры выходят в плюс.

"Если рынок будет активен, туристы будут покупать путевки, а самолеты – загружаться, то цены будут расти. Если рынок начнет проседать, то цены начнут падать. Но мы видим такую тенденцию, что цены падать не будут", – спрогнозировал эксперт.

Эта активность видна даже по тому, что и ближайшие рейсы неплохо закрываются, и операторы ставят дополнительные рейсы.

Вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств посоветовал украинцам, которые планируют отпуск в Турции летом, бронировать путевки уже сейчас, а не ждать горящий тур.

Как отмечает Дереза, самым дешевым курортом является Алания из-за степного климата и значительной отдаленности от аэропорта (100 км).

В Алании на ближайшие даты пятизвездочный хороший отель стоит 340 евро (11 130 грн) за неделю отдыха на человека. На пик сезона этот же отель уже будет в районе 400 евро (13 тысяч грн).

"Еще буквально в начале июня я проверял эту же динамику, разница была примерно в два раза. Сейчас я смотрю, что уже сокращается между ценой до 20-30 процентов. То есть, сами эти отели в начале июня стоили 240-250 евро, сейчас уже 340, а в пик сезона будут 420 евро", – говорит он.

По словам эксперта, цены на курорты диктуют сами отели. Самым дорогим в Турции считается Белек, поскольку в этом городе есть только пятизвездочные отели и нет других, "похуже".

Но в то же самое время Maxx Royal Kemer дороже любого белековского отеля. Он стоит 10 тысяч евро (327 тысяч грн) на неделю на двоих за стандартный номер.

"Есть особенность самого отеля, но Белек и Кемер считаются самыми дорогими среди курортов Анталийского побережья. И еще Бодрум, но это уже другое побережье", – отметил Дереза.

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