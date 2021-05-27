Лучшие нетуристические места Турции, которые нужно увидеть каждому. Фото

Мы привыкли, что Турция – это пятизвездочные отели, море и спа-салоны. Но эта страна может удивить и влюбить в себя активных путешественников.

Даже из самого популярного курорта, куда ежедневно летают чартеры из Украины, можно попасть в места, от которых захватит дух: античные памятники архитектуры, водопады, каньоны, голубые лагуны и пещеры. OBOZREVATEL собрал самые красивые и нетуристические локации для тех, кто хочет взять от поездки в Турцию все.

1. Город Каш

Как добраться: удобнее всего на арендованной машине – Каш расположен в 152 км от Даламана и в 200 км от Антальи. Также из Фетхие и Антальи в Каш курсируют автобусы Bati Antalya (стоимость билета около €4).

Каш – один из самых необычных турецких городов. Он отличается живописными улочками, аутентичными кафешками и местным колоритом. Здесь практически нет вывесок магазинов на русском языке, а все отели в городе небольшие и размещаются на склонах гор. По Кашу нужно много ходить: с руин амфитеатра (Andifli, Kaş) открывается панорамный вид на весь город, на набережной можно угоститься знаменитым турецким мороженным, а любителей экстрима восхитит множество древних ликийских гробниц.

В подводном мире Каша есть и свои сюрпризы: здесь можно встретить барракуд, черепах, осьминогов и мурен, а еще – полюбоваться древними амфорами и мраморными колонами, которые ушли под воду. Дайвинг обойдется туристу в €35, однако можно договориться и за скидку.

2. Подземный город Деринкую

Как добраться: ехать проще всего из национального парка Гереме на автобусе. Нужно доехать до конечной в Невшехире и там пересесть на автобус до Деринкую. Затраты на поездку на автобусе обойдутся в 3 доллара (15 лир).

Самый большой и значимый для истории древний город Каппадокии – подземный город Деринкую, которому уже 27 веков. Он состоит из вырубленных в туфе пещер, соединенных подземными помещениями в 8 этажей.

Если спуститься в город на глубину до 60 метров, можно увидеть целые помещения, отведенные под винодельни, жилые комнаты, храмы и часовни. Однако, стоит помнить, что Деринкую строили в древности для того, чтобы запутать врага, поэтому проходы там узкие и слабо освещенные.

3. Пляж Патара

Как добраться: в Патару можно добраться из Каша, Калкана, Фетхие или Олюдениза на арендованном авто или долмуше (турецкий общественный транспорт).

Как гласит легенда, именно на этом пляже в Патаре был рожден Аполлон. Раньше здесь находился древний ликийский город, поэтому сейчас там сделали огромный заповедник. По каким-то причинам туриндустрия прошла мимо этой местности, и здесь нет толп туристов, отелей и всего одно кафе. Зато есть невероятно красивый и огромный пляж длиной более 10 км с руинами, охраняемыми ЮНЕСКО. Однако, вход на пляж платный: придется заплатить около €3 за карту для посещения древнего города и пляжа.

Недалеко от Патары находится пляж Капуташ (Kalkan) – бухта, которую нужно увидеть своими глазами. Туда удобно добираться на своем авто. Вход бесплатный.

​​4. Пещера Зейтин Таш

Как добраться: легче всего ехать на автобусе из Анталии или курортного поселка Белек. Поездка займет всего 30 минут.

Эта пещера, возрастом в 14 миллионов лет, была обнаружена всего 20 лет назад. Несмотря на невероятно фантастическую красоту свисающих с потолка тончайших в мире сталактитов и сталагмитов, пещера еще не обрела туристической популярности. Интересно, что внутри подземной галереи держится постоянная температура в 23 градуса по Цельсию. Ее посетителей удивят природные карстовые образования, напоминающие узорную бахрому, и ажурные "иглы". Последние украшают зал с названием Спагетти.

5. Деревня Каякей

Как добраться: ближе всего из Олюдениза или Фетхие. Между городами курсируют долмуши. Стоимость проезда – около €1.

Каякей – греческий город-призрак, опустевший после распада Османской империи. Турки не захотели заселять эту территорию в горах, поэтому город так и остался пустовать. За 100-летнюю историю он практически не изменился. Но место производит мистическое впечатление, особенно если приехать туда на закате и побродить по пустым улицам.

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