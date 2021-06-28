Низких цен на Турцию уже не будет: сколько заплатят украинцы за отдых и куда выгоднее полететь

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Travel
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Низких цен на Турцию уже не будет: сколько заплатят украинцы за отдых и куда выгоднее полететь

Украинцы этим летом уже могут не ждать дешевых поездок в Турцию, потому что туда начали летать российские туристы. Выиграли в эту лотерею те, кто покупал туры в период, когда Украину накрывали дожди, то есть месяц назад. Теперь цены поднялись на 20% и тем, кто хочет отдохнуть дешевле, советуют выбирать другие направления.

Куда можно улететь в сезон не за все деньги мира и когда могут подешеветь туры в Турцию, разбирался OBOZREVATEL.

Турция подорожала: причины

Турция и Египет считаются самыми популярными летними курортами, которые выбирают украинцы. Цены на туры обычно дешевле не в сезон, а сейчас традиционно растут. Однако, в этом году на стоимость повлиял еще один факторроссийские туристы, которые начали летать в страну с 22 июня. Теперь, по данным туроператоров, за последнюю неделю туры в Турцию подорожали на 20%.

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Чаще всего украинцы выбирают отдых all inclusive на первой линии моря. Сейчас такие недельные путевки на двоих обойдутся в среднем 28 тыс. грн без перелета. А гостиницы с дополнительными преимуществами, в частности, аквапарком, стартуют от 30 тыс. грн.

Цены на Турцию подорожали.
Путевки в Турцию стартуют от 28 тыс. Грн.

"Дешевые путевки в Турцию бывают в мае и октябре. Июнь, июль август и сентябрь – это высокий сезон, в любом случае дешевых путевок в такие даты не бывает. Это первая причина. Вторая причина – это то, что с 22 июня туда полетели российские туристы. Вот эти два фактора – начало сезона и рейсы из РФ, привели к росту цен. Поэтому говорить, что в этом году будет дешевая Турция не приходится", – рассказал OBOZREVATEL директор туристической фирмы "Поехали с нами" Олег Кулик.

По его словам, в этом году Турция среди украинцев побила рекорды – за одну неделю июня было 300 рейсов, что на 40% больше аналогичного периода в 2019 году. В ближайшее время будет сбалансировано спрос и предложение, откроются новые гостиницы и, возможно, цены на Турцию немного упадут, или вырастут еще больше.

Альтернатива: куда полететь дешевле

Вторым по популярности среди украинцев считается Египет. Сейчас недельные туры на двоих можно найти и от 14 тыс. грн без перелета, а хорошие популярные отели будут стоить в среднем 25 тыс. грн. Это уже дешевле, чем в Турции, поэтому туроператоры ожидают увеличения рейсов именно в Египет.

Украинцы в этом году могут дешево отдохнуть в Египте.
Туроператоры увеличивать количество рейсов в Египет.

"Последние полтора месяца туроператоры составляли рейсы в Турцию, теперь часть украинцев переориентируется на Египет. Он будет дешевле, потому что туда российские туристы не полетели", – сказал Кулик.

По его словам, в июне украинцы выбирали страны по следующей приоритетности:

1. Турция – 65%,

2. Египет – 15%,

3. Черногория – 6%,

4. Греция – 3,5%,

5. Албания – 2%,

6. Кипр – 1%.

Менее одного процента граждан выбирали Доминикану, Болгарию, Грузию, Хорватию, ОАЭ. Однако, все эти страны имеют другую специфику отдыха. Украинцы же редко выбирают летний отдых ориентируясь на что-то другое кроме all inclusive.

Однако, в альтернативных вариантах есть плюсы. Например, в Черногории невероятная природа и вкусная кухня, а также не нужно сдавать ПЦР-тест. Также не требует результаты теста Албания. Что касается Кипра, то там требуют аж два теста – когда вылетаешь из Украины и прилетаешь к ним. Куда украинцам можно путешествовать без ПЦР-теста, читайте в материале OBOZREVATEL.

Черногория, которая занимает третье место по популярности среди украинцев, это маленькая страна. Поэтому, там чаще всего сдают апартаменты, отелей мало. Цены разные и зависят от качества жилья и его расположения. Если не учитывать перелет и питание, то на двоих за неделю цены стартуют от 7 тыс. грн за скромные апартаменты и от 20 тыс. грн за лучшие условия.

Цены на Черногорию зависят от качества апартаментов.
Аll inclusive в Черногории обойдется дорого.

Отдых all inclusive в Черногории – удовольствие не из дешевых. Неделя такого отпуска обойдется от 40 тыс. грн на двоих без перелета. Подробнее о преимуществах Черногории можно почитать в материале.

Отдых в Черногории третий по популярности среди украинских.

Итак, несмотря на продолжение пандемии украинцам есть куда поехать, но не везде на шару. Скорее всего, после загруженной россиянами Турции наши граждане выберут Египет, который порадует дешевыми путевками.

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