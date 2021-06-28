Низких цен на Турцию уже не будет: сколько заплатят украинцы за отдых и куда выгоднее полететь

Украинцы этим летом уже могут не ждать дешевых поездок в Турцию, потому что туда начали летать российские туристы. Выиграли в эту лотерею те, кто покупал туры в период, когда Украину накрывали дожди, то есть месяц назад. Теперь цены поднялись на 20% и тем, кто хочет отдохнуть дешевле, советуют выбирать другие направления.

Куда можно улететь в сезон не за все деньги мира и когда могут подешеветь туры в Турцию, разбирался OBOZREVATEL.

Турция и Египет считаются самыми популярными летними курортами, которые выбирают украинцы. Цены на туры обычно дешевле не в сезон, а сейчас традиционно растут. Однако, в этом году на стоимость повлиял еще один фактор – российские туристы, которые начали летать в страну с 22 июня. Теперь, по данным туроператоров, за последнюю неделю туры в Турцию подорожали на 20%.

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Чаще всего украинцы выбирают отдых all inclusive на первой линии моря. Сейчас такие недельные путевки на двоих обойдутся в среднем 28 тыс. грн без перелета. А гостиницы с дополнительными преимуществами, в частности, аквапарком, стартуют от 30 тыс. грн.

"Дешевые путевки в Турцию бывают в мае и октябре. Июнь, июль август и сентябрь – это высокий сезон, в любом случае дешевых путевок в такие даты не бывает. Это первая причина. Вторая причина – это то, что с 22 июня туда полетели российские туристы. Вот эти два фактора – начало сезона и рейсы из РФ, привели к росту цен. Поэтому говорить, что в этом году будет дешевая Турция не приходится", – рассказал OBOZREVATEL директор туристической фирмы "Поехали с нами" Олег Кулик.

По его словам, в этом году Турция среди украинцев побила рекорды – за одну неделю июня было 300 рейсов, что на 40% больше аналогичного периода в 2019 году. В ближайшее время будет сбалансировано спрос и предложение, откроются новые гостиницы и, возможно, цены на Турцию немного упадут, или вырастут еще больше.

Вторым по популярности среди украинцев считается Египет. Сейчас недельные туры на двоих можно найти и от 14 тыс. грн без перелета, а хорошие популярные отели будут стоить в среднем 25 тыс. грн. Это уже дешевле, чем в Турции, поэтому туроператоры ожидают увеличения рейсов именно в Египет.

"Последние полтора месяца туроператоры составляли рейсы в Турцию, теперь часть украинцев переориентируется на Египет. Он будет дешевле, потому что туда российские туристы не полетели", – сказал Кулик.

По его словам, в июне украинцы выбирали страны по следующей приоритетности:

1. Турция – 65%,

2. Египет – 15%,

3. Черногория – 6%,

4. Греция – 3,5%,

5. Албания – 2%,

6. Кипр – 1%.

Менее одного процента граждан выбирали Доминикану, Болгарию, Грузию, Хорватию, ОАЭ. Однако, все эти страны имеют другую специфику отдыха. Украинцы же редко выбирают летний отдых ориентируясь на что-то другое кроме all inclusive.

Однако, в альтернативных вариантах есть плюсы. Например, в Черногории невероятная природа и вкусная кухня, а также не нужно сдавать ПЦР-тест. Также не требует результаты теста Албания. Что касается Кипра, то там требуют аж два теста – когда вылетаешь из Украины и прилетаешь к ним. Куда украинцам можно путешествовать без ПЦР-теста, читайте в материале OBOZREVATEL.

Черногория, которая занимает третье место по популярности среди украинцев, это маленькая страна. Поэтому, там чаще всего сдают апартаменты, отелей мало. Цены разные и зависят от качества жилья и его расположения. Если не учитывать перелет и питание, то на двоих за неделю цены стартуют от 7 тыс. грн за скромные апартаменты и от 20 тыс. грн за лучшие условия.

Отдых all inclusive в Черногории – удовольствие не из дешевых. Неделя такого отпуска обойдется от 40 тыс. грн на двоих без перелета. Подробнее о преимуществах Черногории можно почитать в материале.

Итак, несмотря на продолжение пандемии украинцам есть куда поехать, но не везде на шару. Скорее всего, после загруженной россиянами Турции наши граждане выберут Египет, который порадует дешевыми путевками.