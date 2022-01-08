Летим в Дубай: как сэкономить до трети бюджета в самом богатом городе мира

Дубай – мечта многих путешественников. Здесь все сделано с приставкой "самое": самое высокое сооружение, самый большой фонтан, самый удивительный бассейн на крыше небоскреба. Не новость, что это еще и один из самых дорогих курортов в мире.

OBOZREVATEL собрал всю информацию для самостоятельной организации отпуска в этом эмирате, которая поможет вам сэкономить до трети бюджета.

Карантинные ограничения

Украинцам сейчас можно посещать ОАЭ в туристических целях. Для этого нужно иметь при себе международный страховой полис, покрывающий расходы на лечение COVID-19, а также распечатанный англоязычный ПЦР-тест. По прилете необходимо сдать анализ повторно и зарегистрироваться в приложении "COVID-19 DXB". До момента получения сообщения с результатами необходимо проходить самоизоляцию в выбранном отеле или апартаментах.

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Погода в Дубае по месяцам

ОАЭ – одна из 5 самых жарких стран мира. Так что в Дубае практически всегда тепло и солнечно. Дожди в этом эмирате – редкость, а низкий сезон связан с очень высокой температурой.

С января по конец февраля воздух прогревается до 24 градусов днем и до 13 ночью. Море в это время прохладное, поэтому большинство туристов предпочитает бассейны.

В марте в городе открывают пляжный сезон. Температура воды в это время поднимается до отметки 23. Апрель приносит первую жару. Термометр показывает больше 30 градусов. По улицам становится опасно ходить в открытой одежде – есть риск получить солнечные ожоги.

С мая по сентябрь в Дубае низкий сезон. Воздух постоянно прогрет до 40 градусов. Погода засушливая, без кондиционера в помещении находиться практически невозможно.

А уже с октября в город возвращаются туристы. Пляжи переполнены людьми, экскурсионные локации тоже не страдают от недостатка внимания. До декабря здесь длится высокий сезон с самыми комфортными условиями для отдыха.

Перелет

Из Киева в Дубай курсируют прямые рейсы. Дорога в среднем занимает 5 часов. В январе – марте билеты в обе стороны стоят примерно $65. В низкий сезон цена падает на 20-30 процентов, а в высокий может подниматься практически вдвое.

Общественный транспорт

Город разделен на 7 зон. Стоимость поездки напрямую зависит от того, сколько из них вы планируете пересечь. Цены при этом идентичны для всех видов общественного транспорта.

Безналичного расчета в Дубае нет, поэтому для оплаты проезда следует приобрести одну из карточек: красную, серебряную или золотую. Первая стоит $0,54. Проехаться с ней в пределах одной зоны можно за $1,09, два – $1,63, три и более – $2,3. Есть возможность приобрести безлимит на день за $5,45.

Серебряная карта обойдется в $6,81, однако $5,17 из них остается на счету. Она работает в течение 6 месяцев и дает небольшие скидки на проезд.

Золотая карта является пропуском к вагонам повышенного комфорта. Она стоит столько же, сколько и серебряная, но проезд обходится дороже. Минимальная цена поездки составляет $1,63, максимальная – $4,08.

Еще одним способом передвижения по городу является такси. По закону, в машине может одновременно находиться не более 4 человек: водитель, два взрослых и ребенок. Это связано с карантинными ограничениями. Некоторые водители идут на нарушение, но это практически всегда заканчивается штрафом.

Здесь, кстати, работают международные услуги Careem и Uber. Последний периодически запрещают на территории ОАЭ, так что не удивляйтесь, если не сможете открыть приложение. Цены даже этих бюджетных служб здесь достаточно высоки. К примеру, дорога от аэропорта до центра Дубай Марина стоит в среднем $21. Дешевые тарифы в Дубае не работают.

Гостиницы

Может звучать невероятно, но в Дубае все же есть бюджетные хостелы. Они мало чем отличаются от подобных заведений Европы. В распоряжении гостя кровать в общем женском или мужском номере, наборы постельного белья и полотенец, душ, туалет и кухня общего пользования.

В противоположность им – дорогие отели. Здесь чеки содержат минимум 5-значные цифры, а туристы получают максимально комфортные условия для жизни. Это многокомнатные номера с видом на центр города, бассейны на крыше, элитные рестораны и обслуживание класса люкс. Однако большинство иностранцев все же выбирает жилье со средней ценовой политикой.

Стоимость проживания в Дубае:

кровать в хостеле – от $14;

номер эконом-класса – от $30;

стандартный двухместный номер – от $46;

номер класса люкс – от $107;

апартаменты – от $59.

Питание

Выбор ресторанов в городе впечатляет. Но бюджетные учреждения искать бессмысленно. Дешевле – питаться фаст-фудом или же готовить самостоятельно. Но если вы не готовы половину отпуска провести на кухне, следует присмотреться к более или менее приемлемым по ценам национальным блюдам:

шаурма – от $2;

рис с курицей – от $6,8;

микс из морепродуктов – от $25.

В магазинах цены достаточно умеренные:

куриное филе (1 кг) – от $4,6;

яйца (10 шт.) – от $1,9;

молоко (1 л) – от $1,9;

манго (1 кг) – от $4,5;

хлеб – от $1,6.

Интересные места

Бурдж Халифа – самое высокое сооружение в мире, которое действительно поражает своими размерами. Его видно практически из каждого уголка города, а с его верхушки открывается невероятный вид на Дубай. Но перед тем как планировать экскурсию по небоскребу, проверьте погоду. Здесь часто бывают туманы и пылевая дымка. Вход на смотровую площадку стоит $109, но можно неплохо сэкономить. Для этого нужно приобрести билет онлайн за 2-3 дня до визита всего за $34.

Шопинг в крупнейшем торговом центре – Дубай Молл – точно произведет на вас большое впечатление. Даже если вы не планируете ничего покупать, все же советуем зайти в этот ТЦ. Здесь находится еще один рекордсмен, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса – огромный аквариум. В нем проживает более 33 тысяч разных рыб и морских животных. Вход в эту часть молла стоит $13,6. Но даже бесплатно можно полюбоваться рыбами из зала торгового центра.

Не все развлечения в Дубае стоят очень дорого. Каждый вечер здесь можно погулять рядом с музыкальным фонтаном невероятных размеров. Когда стемнеет, здесь проходят шоу с кучей спецэффектов, поражающих туристов. Тем более что этой красотой можно насладиться совершенно бесплатно.

Посетить стоит и единственную в стране мечеть, в которую можно заходить не мусульманам. Еще 20 лет назад никто даже представить не мог, что в эту святыню будут пускать представителей других религий. Но после теракта 11 сентября 2001 года власти решили сделать Джумейру своеобразным проводником в мусульманский мир. Теперь каждый желающий может увидеть, как все устроено внутри и что там происходит.

Однако не следует забывать, что это прежде всего религиозное сооружение, поэтому нужно серьезно отнестись к своей одежде. Женщинам нужно прикрывать голову, плечи и ноги. Открытое декольте и полупрозрачные ткани под запретом. Мужчинам следует выбрать для визита рубашку или футболку с брюками. Цвета должны быть нейтральными. Стоимость билета – $3,3.

Острова Пальм – самое большое в мире инженерное чудо и самый серьезный экономический провал ОАЭ. Этот архипелаг в форме финиковой пальмы с 16 листами задумывался как гигантский туристический объект, который будет приносить значительную прибыль. Разработчики планировали продать часть островов в частную собственность бизнесменам, которые строили бы здесь новейшую инфраструктуру. Но проект стал настолько дорогим, что оказался не по карману местным олигархам. Поэтому развитие этого района заняло гораздо больше времени, чем планировалось. Тем не менее, сейчас здесь действительно очень хорошо. Сюда можно добраться на метро, лишь бы посмотреть на один из двух рукотворных объектов, который виден из космоса.

Бюджет экономного 5-дневного отдыха на одного:

перелет – от $65;

проживание – от $150;

питание – от $120;

экскурсии – от $56;

проезд – от $30.

Всего – от $421.

Ранее OBOZREVATEL писал, как бюджетно отдохнуть на Бали, Занзибаре и в Европе.