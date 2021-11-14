Почему не стоит ехать в Египет и Турцию – названа более комфортная страна для отпуска

Все большей популярностью среди украинцев пользуется танзанийский архипелаг Занзибар. Острова имеют невероятно красивые пляжи, много старинных достопримечательностей и удобные отели. При этом цены на отдых не отличаются от туров в Турцию или Египет. OBOZREVATEL собрал все, что нужно знать о Занзибаре перед поездкой.

Въезд на территорию курорта возможен только при наличии отрицательного результата теста ПЦР, сделанного не раньше чем за 72 часа до начала путешествия. По прилету на остров следует пройти повторный анализ и обследование на наличие симптомов вирусного заболевания.

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Авиарейсы в Занзибар обычно имеют несколько пересадок. Цена стартует от 470$ в обе стороны. Чем дольше длится дорога, тем выгоднее можно приобрести билеты. Конечно, многое зависит от сезона. Самые высокие цены – с октября по апрель. Летом стоимость перелета падает из-за более низкого спроса. В это время на островах очень жарко.

В отличие от популярных курортов, таких как Турция или Эмираты, на Занзибаре есть множество вариантов бюджетного размещения. Так двухместный номер эконом-класса можно снять за совсем незначительные деньги – от 14$ в сутки. А если добавить завтраки, то получится 16$ в день за двоих.

Цены на стандартные комнаты с кондиционером стартуют от 30$. Отдых в номере класса люкс дорогой гостиницы стоит от 93$.

Большинство гест-хаусов предлагает трехразовое питание за 7-25$ за человека, в зависимости от выбранного меню и аппетитов. Но есть и другие варианты.

Обед в бюджетном ресторане, который будет состоять из местного супа урожо, рыбы на гриле, салата поа-поа и чашки капучино, обойдется в целых 22 500 танзанийских шиллингов. Но не пугайтесь сразу столь большой суммы, это меньше 10$.

Вкусные перекусы и фаст-фуд тоже очень недорогие:

бургер из рыбы – 6$

креветки фри – 8,7$

местная пицца – 1,3$

А вот с алкоголем дела иные:

бутылка пива – от 2$

бокал вина – от 2,6$

рюмка крепкого алкоголя – от 2 $

Однако запастись продуктами можно и на местных рынках и в магазинах. Так питание обойдется еще дешевле. Однако не тратьте время на поиск плиты в гест-хаусе или микроволновки в отеле. Жители Занзибара редко сами готовят дома из-за большого количества дешевых фаст-фудов. Потому и не обеспечивают туристов соответствующими условиями.

Цены на продукты:

хлеб – 0,3$/шт

молоко – 1$/л

бананы – 0,04$/шт

ананас – 1,1$/шт

манго – 1,1$/кг

вода – 0,4$/л

Свежее мясо найти на острове сложно. Однако выбор рыбы и фруктов просто поражает. Поэтому туристы чаще всего едят в кафе, а перекусы устраивают с большими сладкими наборами вкусных плодов.

Занзибар – не только интересный курорт. Это еще и город с древней историей и невероятной природой. Непременно найдите время, чтобы посетить многочисленные заповедники острова: скалу гепарда с чудными лемурами и белыми львами, национальный парк Джозани с антилопами и редкими обезьянами – красными колобусами, Сады пряностей.

Интересна будет и прогулка по центру города. Старейший район Занзибара – Стоун-таун – внесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Здесь расположены Дом чудес, Народный дворец и дом Фредди Меркьюри. Немногие знают, но известный певец родился на этом острове. Цены на экскурсии начинаются от 4$ и могут достигать 59$.

Среди активных развлечений, которые предлагают туристам – дайвинг, плавание с дельфинами и пешие прогулки по густым лесам. Экскурсии проводят гиды на разных языках, поэтому выбрать есть из чего.

Многие турагентства предлагают устроить отдых за вас. Обычно в цену включают перелет, гостиницу с трехразовым питанием или системой "all inclusive". Комиссионные же за организацию берут достаточно значительные. Однако в таком случае вы совершенно ни за что не беспокоитесь и просто отдыхаете. Цена тура на двоих продолжительностью 10 дней стартует от 1200$. Конечно, есть шанс отхватить "горячую путевку" за 800-900$.

Сколько стоит 10-дневный отпуск на Занзибаре, если все делать самому:

перелет на двоих – от 940

2-х местный номер с завтраками – от 160$

питание – от 130$

развлечения (2 экскурсии, дайвинг и тур на ближние острова) – 160$

всего – 1390$

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