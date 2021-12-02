Где в Европе за $100 провести выходные: 3 самых экономичных варианта

С появлением лоукостов мир стал еще меньше. Теперь можно за несколько долларов попасть в любую страну. OBOZREVATEL подобрал 3 города Европы, где выходные обойдутся в $100.

Не забывайте, что сейчас в большинстве стран Европы действуют жесткие карантинные ограничения. Въезд туристов чаще всего разрешается только при наличии сертификата о вакцинации. Учтите это, планируя поездку.

Прибалтийский город пережил долгую историю. Поэтому на его улочках видны барочные и готические постройки, а рядом стоят невероятные дворцы эпохи Возрождения. В Вильнюсе обязательно посетите башню Гедиминаса – одну из немногих уцелевших частей разрушенного Верхнего Замка. Отсюда открывается волшебный вид на весь город. Также не упустите вниманием Ворота Зари с известным портретом Святой Девы Марии, церковь Святых Петра и Павла и костел Святой Анны. Кстати, о последней достопримечательности сам Наполеон говорил, что хотел бы взять и перенести ее прямо в Париж.

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Цены в городе достаточно бюджетные. Один поход в магазин за продуктами будет стоить вам около 4-6$. Да и нет особой необходимости ездить по городу на транспорте. Можно неплохо сэкономить, взяв на прокат велосипед или прогуливаясь пешком.

Бюджет путешествия:

Дорога (Киев-Вильнюс-Киев) – 20$

2 ночи в недорогом хостеле – 19$

Питание – 32$

Остаток на экскурсии и сувениры – 29$

Хотя город и находится на берегу Балтийского моря, славится он не пляжами, а невероятной архитектурой. Сюда приезжают, чтобы насладиться видами и насытиться атмосферой древней Европы. Особенно поражает туристов Церковь Св. Петра, которая на 123 метра возвышается над Старой Ригой. Также следует увидеть Ратушную площадь, яркую улицу Яуниела, квартал Спикери и Домский собор.

Бюджет путешествия:

Дорога (Киев-Рига-Киев) – 19$

2 ночи в недорогом хостеле – 16$

Питание – 37$

Остаток на экскурсии и сувениры – 28$

Итальянский городок на воде славится длинными каналами, гондолами и красивейшими в мире мостами. Однако это далеко не весь список преимуществ Венеции. Туристы остаются в восторге от площади Святого Марка, дворца Санта-София, театра Ла-Фениче и даже от старого местного рынка, где царит настоящая венецианская атмосфера.

На первый взгляд, отдых в городе очень дорогой. Однако, если немного отойти от курортного центра, можно найти кучу экономных гостиниц и хостелов, вкусные забегаловки, кофейни и магазинчики для местных.

Бюджет путешествия:

Дорога (Киев-Венеция-Киев) – 27$

2 ночи в бюджетном хостеле – 32$

Питание – 29$

Остаток на экскурсии и сувениры – 12$

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