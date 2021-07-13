Море штормит, медузы не дают покоя: туристы показали свежие фото и видео из Кирилловки

В разгар курортного сезона медузы заполонили Азовское побережье вблизи поселка Кирилловка. Туристы жалуются, что не могут комфортно плавать и купаться из-за нашествия морских обитателей.

Азовское море прогрелось до +26 градусов, но время от времени появляется сильный шторм. OBOZREVATEL собрал фото и видео со знаменитого украинского курорта.

Смелые туристы вылавливают медуз, чтобы сфотографировать и показать великанов в соцсетях. Гиганты плавают вблизи пляжа на Федотовой косе в Кирилловке.

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На побережье Азовского моря уже несколько недель шторм, в последствии чего на берег сильные волны выбрасывают еще больше водорослей и морских жителей.

Центральные пляжи забиты отдыхающими, однако мало кто решается зайти в воду и поплавать рядом с медузами. Многие люди не купаются во время шторма, ведь это может быть опасно.

Туристы жалуются, что на берегу отдыхают люди, которые курят, нецензурно выражаются, выбрасывают окурки на песок и употребляют спиртные напитки. Это приносит дискомфорт отдыхающим, особенно с детьми.

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