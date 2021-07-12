Что происходит на пляжах курортной Кирилловки 2021: сработают ли барьерные сети от медуз

Медузы стали огромной проблемой на украинских курортах, особенно в акватории Азовского моря. Отдыхающие часто жалуются, что из-за нашествия морских жителей невозможно купаться.

Местные власти ведут обсуждения касательно установления барьерных сеток, чтобы огородить купальную зону от медуз. OBOZREVATEL собрал свежие видео с курортной Кирилловки, где туристы показали условия пляжного отдыха.

Во многих странах за рубежом владельцы крупных отелей огораживают часть побережья для купания специальными сетками, чтобы морские обитатели не приносили дискомфорт туристам.

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В Украине также планируют выделить средства на сетки, чтобы людям было комфортно и безопасно купаться. Главной проблемой является то, что на Азовском и Черном море часто бывает сильный шторм и такой барьер может не выдержать испытания волнами. Также это значительные финансовые затраты.

Местный блогер из Кирилловки Максим поделился, что неоднократно слышал о барьерных сетках, которые собираются установить. Однако, никто не знает, насколько они будут эффективными во время шторма. После установки ограждения в поселке Лазурное в Херсонской области, в них накапливались водоросли и медузы погибали. В результате появился неприятный запах на пляже.

Шторм в Кирилловке на Федотовой косе разгоняет медуз, поэтому на берегу встречаются единицы. Туристов кусают морские блохи, но в час пик на пляже все же отдыхают сотни людей. Вода в Азовском море прогрелась до +26 градусов.

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