Как правильно собрать чемодан в отпуск: лучший метод эксперта-минималиста

Перед долгожданным отпуском необходимо правильно собрать чемодан, чтобы не набрать лишних вещей. Для этого нужно отобрать то, что вам нравится, и точно пригодится на отдыхе.

Блогер, эксперт по минимализму и порядку Анна Гончарова дала советы, как правильно собрать чемодан в отпуск. Подробней об этом – читайте в эксклюзивном материале OBOZREVATEL.

Первое, что нужно, это продумать, какие вещи пригодятся для поездки исходя из погоды и страны, в которую вы едете. После эти вещи разложите на диване и увидите, какой объем вещей получается, что не очень хорошо смотрится и лишнее.

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Когда остается то, что точно понадобится, складывайте в чемодан послойно. На дно идет обувь, а в нее можно положить что-то ценное, что могут украсть, или что-нибудь мелкое, например, украшения.

Следующий слой – более плотные вещи (джинсы, свитер, кофты и т.д.). Эти вещи складываются валиками, а в пустые промежутки можно положить еще что-то, к примеру, фен.

Следующий слой – повседневные вещи (майки, шорты, рубашки). Их раскладывайте по пространству чемодана. В результате остаются пустоты где-то в углу, куда можно положить средства гигиены или косметику.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, блогер, эксперт по минимализму и порядку Анна Гончарова поделилась секретами, как справиться с ненужным хламом в доме. Также она рассказала, как приучиться к порядку и сохранить чистоту.