Курорты Египта накроет небывалая жара: синоптики сказали, где будет +45

С понедельника, 3 августа, на южных курортах Египта станет неимоверно жарко – от +42 до +45 градусов. Такая аномальная погода воцарится на следующие две недели.

Это спрогнозировали в том числе и местные метеорологи. По их словам, температура воздуха на 2-6 градусов будет превышать климатическую норму для третьего месяца лета.

Например, на популярном курорте Шарм-эль-Шейх 3-4 августа солнце днем припечет +42. Тогда как к концу недели разогреется до +44 градусов.

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Но наиболее жарко в эти дни будет в Асуане и Луксоре, где столбики термометров подскочат до +45.

Отмечается, что это совсем не типичные температуры для августа в Египте. Так, обычно воздух в этот месяц прогревается до +36… +38. Но при этом на солнце может припекать до +40.

По данным портала погоды World-Weather, ночью в указанный период в Шарм-эль-Шейхе, Луксоре и Асуане температура будет на уровне +28... +35 градусов.

Напомним: в отелях популярных курортов Шарм-эль-Шейха и Хургады проводят усиленные проверки с несоблюдение санитарных норм. В результате многие отели закрываются и прекращают принимать туристов..

Эксперт по туризму Александр Новиковский сравнил два популярных направления для летнего отдыха. Он подчеркнул, что Турция имеет мощную туристическую инфраструктуру и предоставляет предложения для украинцев на любой вкус и кошелек.

Тогда как Египет, не обладая сервисом такого уровня, имеет более яркое море и больше локаций для познавательного отдыха.

Как сообщал OBOZREVATEL, после пандемии коронавируса покупать туры в Турцию и Египет украинцам стало выгоднее не заранее, а в разгар сезона. О разрушении мифа относительно "дешевых" путевок читайте в материале.