Турция имеет 'магнит', в Египте лучше море: эксперт сравнил два направления

Турция имеет мощную туристическую инфраструктуру и предоставляет предложения для украинцев на любой вкус и кошелек. Зато Египет, не имея сервиса такого уровня, имеет более яркое море и больше локаций для познавательного отдыха.

Об этом, сравнивая две популярные страны, в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал эксперт по вопросам туризма Александр Новиковский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

По его словам, летом украинцы по ряду причин часто выбирают Турцию, но осенью ситуация изменится.

"Наши граждане сейчас меньше едут в Египет не потому, что там какие-то изменения или преграды. Египет географически находится чуть дальше от курортов Средиземного моря, поэтому летом он становится менее популярным, тем более в августе. Турция находится рядом, 2 часа – и вы уже на курортах, через 3 часа вы уже можете загорать на пляже", – отметил эксперт.

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Среди преимуществ Турции он назвал "мощную развитую туристическую инфраструктуру, которая является магнитом, хороший сервис и доступность по бюджетам", что притягивает украинских отдыхающих. Зато Египет имеет "более яркое море, больше различных экскурсионных возможностей" и готов принимать туристов круглый год.

По его прогнозам, уже с сентября египетское направление начнет "набирать обороты" и скоро опередит Турцию.

Новиковский заметил, что, выбирая страну для отдыха, каждый турист должен выбрать, прежде всего, эмоции, которые хотел бы получить.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель главы Министерства по туризму и древностям Египта Гада Шалаби рассказала об особенностях отдыха в этой стране в условиях пандемии коронавируса.