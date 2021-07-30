Туры в Египет и Турцию не выгодно покупать заранее: разрушен миф о "дешевых" путевках

Украинцам после пандемии покупать туры в Египет и Турцию выгоднее не заранее, а в разгар сезона. Из-за пандемии рынок туристических услуг кардинально изменился, а экономные варианты могут появиться в любой момент.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич. По его словам, на цену тура сейчас влияют много разных внешних факторов, в частности карантинные ограничения в стране, закрытие и открытие границ. Информация о том, что тур на лето выгоднее купить зимой, уже не соответствует действительности.

"До пандемии было выгодно покупать тур заранее. Но в последние время не многие это делают. Ведь тур, купленный сейчас, может обойтись вам дешевле, чем если бы вы купили его зимой. На цену туров влияет ситуация, когда третье страны открывают или закрывают свои границы. Что касается Турции и Египта, когда туда начинают лететь русские, это тоже меняет стоимость отдыха. Потому, прежде всего, нужно найти своего турагента, который в курсе всех правил и предложений, и консультироваться с ним".

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Рудич также заверяет, откровенное мошенничество на украинском туристическом рынке – редкость. Туристы часто воспринимают как мошенничество форс-мажоры, которые случаются в работе, даже если туроператоры действуют в рамках закона. К примеру, при резких скачках курса доллара ранее у туристов требовали доплатить разницу в гривне. Как утверждает эксперт, это законно. Цена на тур фиксирована только в долларах. Если путевку оплачивают не полностью, то позже цена в гривне действительно может вырасти. Также не является незаконной и смена отеля:

"Бывают разные ситуации, отель могут закрыть в любой момент и туристов вынуждены поселить в другой. Бывает, новый отель хуже, а бывает – лучше", – говорит Рудич. Эксперт также отметил, спрос на туры и поток украинских туристов уже превысили показатели 2019 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что самыми популярными странами для поездок среди граждан нашей страны является Польша (1,9 млн человек за первое полугодие 2021-го года), Турция (774,5 тыс.) и Египет (705 тыс.). При этом количество поездок в Турцию по сравнению с прошлым годом выросло в шесть раз, а в Египет – вдвое.