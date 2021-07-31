В Египте массово закрывают отели: в чем причина

В отелях популярных курортов Шарм-эль-Шейха и Хургады проводят усиленные проверки по несоблюдению санитарных норм. В результате этого многие гостиницы закрывают и приостанавливают прием туристов.

Известно, что с 30 июля отели в Шарм-эль-Шейхе больше не принимают отдыхающих, а с 7 августа закроются полностью после отъезда последних гостей. На сайте booking.com бронирование в некоторых отелях Египта уже невозможно. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Ранее министерство туризма Египта направило инспекции в отели, рестораны и туристические кафе по всей стране, чтобы проверить качество туристических услуг. Они проводят проверку по дезинфекции помещений, безопасности продуктов питания и т.д.

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В июле проверки усилились, так как возобновили чартерные рейсы из России в Египет. Помощник министра туризма Абдель-Фаттах аль-Асси заявлял, что министерство готовило меры предосторожности во всех отелях и туристических локациях для приема туристов в летний сезон.

До этого в 25 отелях Египта обнаружили нарушения. 17 ресторанов не прошли проверку и их оштрафовали на 250 долларов.

В гостиницах курорта проверяют соблюдение гигиены и противоэпидемических мер: дезинфекцию коридоров, номеров, лифтов, лестницы, дверей и ручек. Кроме того, инспекторы проводят проверку на кухнях, в магазинах, ресторанах и кафе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в турецкой провинции Мугла в районах Мармарис и Милас вспыхнули лесные пожары. Однако это не мешает туристам из России продолжать отдыхать на пляже, загорать и делать новые фото. Они публикуют в социальных сетях снимки и видео с популярных курортов, на которых можно увидеть, что небо стало серо-оранжевого цвета.