СССР глазами "шпиона": в сети всплыли фото высланного из страны французского туриста

В сети опубликовали серию снимков жизни в СССР 1960-х годов, которые сделал турист из Франции Жульен Галеотти. Именно они послужили причиной того, что советские власти сочли мужчину шпионом и выслали из страны.

Кадры советских реалий в своем блоге на LiveJournal опубликовал блогер из Беларуси Максим Мирович. По его словам, эти фото интересны тем, что показывают реальную жизнь людей в СССР 60-х годов, прозванных "золотым веком", когда от войны "страна уже оправилась", а "до проклятой перестройки еще далеко".

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"Эти снимки разоблачают фантазии о каком-то там "золотом веке", и вы сами в этом убедитесь, взглянув на них", – пишет Мирович.

Как уточнил блогер, Галеотти выслали в 1963 году. В этот его приезд он фотографировал в основном Одессу и Севастополь, где за ним "по пятам ходили сотрудники КГБ", давшие ему прозвище "Усач".

Впервые в СССР Галеотти, сотрудник французского телевидения, приехал в 1955 году и сразу же привлек к себе внимание КГБ.

Его обвинили в том, что он якобы пытался делать "компрометирующие" граждан и "порочащие советский образ жизни" фото для "дискредитации" СССР.

А все из-за того, что Галеотти нередко отставал от туристической группы и самостоятельно гулял по городу, фотографируя людей и различные локации.

Так, к примеру, советские власти решили, что на фото, сделанном им в Москве возле здания МГУ, – "очевидно позирующие французы, изображающие безработных".

Также властям не понравились снимки нищих и плохо одетых пожилых мужчин и женщин на улицах страны – "не типичные для образа жизни наших людей".

Обо всем этом свидетельствует, например, выписка из письма капитана теплохода "Победа" 1960 года, ставшего одним из оснований для задержания француза.

В секретных документах СССР Жюльен Галеотти был обозначен как "французский шпион". "История с его "шпионством" какая-то мутная", – пишет Максим Мирович.

Так, во время задержания оперативниками КГБ он якобы сказал, что делал фото по заданию инспектора французской разведки Роберта Лаканьера, хотя в действительности не снял ничего "сверхсекретного".

"Да и после задержания Галеоти не предъявили никаких обвинений, а просто выслали из страны с формулировкой "на своих фотоснимках очернял советскую действительность". Хотя как можно что-то "очернять", просто снимая все, что происходит вокруг – лично мне непонятно", – отметил блогер.

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