СССР глазами "шпиона": в сети всплыли фото высланного из страны французского туриста

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Общество
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Галеотти выслали из СССР в 1963 году

В сети опубликовали серию снимков жизни в СССР 1960-х годов, которые сделал турист из Франции Жульен Галеотти. Именно они послужили причиной того, что советские власти сочли мужчину шпионом и выслали из страны.

Кадры советских реалий в своем блоге на LiveJournal опубликовал блогер из Беларуси Максим Мирович. По его словам, эти фото интересны тем, что показывают реальную жизнь людей в СССР 60-х годов, прозванных "золотым веком", когда от войны "страна уже оправилась", а "до проклятой перестройки еще далеко".

Жульен Галеотти на Приморском бульваре в Севастополе
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"Эти снимки разоблачают фантазии о каком-то там "золотом веке", и вы сами в этом убедитесь, взглянув на них", – пишет Мирович.

"Очередь в Одессе", 1960-е годы

Как уточнил блогер, Галеотти выслали в 1963 году. В этот его приезд он фотографировал в основном Одессу и Севастополь, где за ним "по пятам ходили сотрудники КГБ", давшие ему прозвище "Усач".

Галеотти на Историческом бульваре в Севастополе

Впервые в СССР Галеотти, сотрудник французского телевидения, приехал в 1955 году и сразу же привлек к себе внимание КГБ.

Жульен Галеотти

Его обвинили в том, что он якобы пытался делать "компрометирующие" граждан и "порочащие советский образ жизни" фото для "дискредитации" СССР.

"Очередь в булочную", Одесса, 1963 год

А все из-за того, что Галеотти нередко отставал от туристической группы и самостоятельно гулял по городу, фотографируя людей и различные локации.

Очередь за квасом, Одесса

Так, к примеру, советские власти решили, что на фото, сделанном им в Москве возле здания МГУ, – "очевидно позирующие французы, изображающие безработных".

"Очевидно позирующие французы, изображающие безработных"

Также властям не понравились снимки нищих и плохо одетых пожилых мужчин и женщин на улицах страны – "не типичные для образа жизни наших людей".

"Остановка общественного транспорта", 1963 год

Обо всем этом свидетельствует, например, выписка из письма капитана теплохода "Победа" 1960 года, ставшего одним из оснований для задержания француза.

Выписка из письма капитана теплохода "Победа", написанная в июле 1960 года

В секретных документах СССР Жюльен Галеотти был обозначен как "французский шпион". "История с его "шпионством" какая-то мутная", – пишет Максим Мирович.

"Ремонт дороги", СССР

Так, во время задержания оперативниками КГБ он якобы сказал, что делал фото по заданию инспектора французской разведки Роберта Лаканьера, хотя в действительности не снял ничего "сверхсекретного".

"Старик"

"Да и после задержания Галеоти не предъявили никаких обвинений, а просто выслали из страны с формулировкой "на своих фотоснимках очернял советскую действительность". Хотя как можно что-то "очернять", просто снимая все, что происходит вокруг – лично мне непонятно", – отметил блогер.

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