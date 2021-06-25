15 жизненных ситуаций, в которые могли попасть только жители СССР

Эпоха СССР закончилась 30 лет назад – и это было совсем другое время. Кое-кто с ностальгией вспоминает времена своей молодости.

В архивных альбомах до сих пор сохранились кадры из жизни советских людей. Они жили по строгим законам и правилам. OBOZREVATEL собрал 15 ситуаций, в которые когда-либо попадал каждый житель СССР.

Каждый, кто жил в "совке" знает эту средневековую процедуру. Банки нагревали и лепили на спину, чтобы образовывался вакум. После лечения на спине появлялись синяки.

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Сейчас все пользуются смартфонами, а раньше даже не в каждом доме были стационарные телефоны. Чтобы связаться по телефону, люди стояли в очереди на улице.

На центральных улицах городов бабушки продавали жареные семечки, которые были еще теплыми со сковородки. Стакан зерен высыпали в скрученную газету, которая в самый неожиданный момент разрывалась.

В 21:00 всегда по телевизору транслировали новости "Время", где у экранов собиралась вся семья. Почтальоны приносили каждую неделю свежую прессу, тогда газеты читали от начала до конца.

На Новый год была традиция посылать родственникам поздравительные открытки с поздравлением.

В автобусах и людных местах всегда стоял резкий запах духов "Красная Москва".

В Союзе мало кто умел водить автомобиль, но у каждой семьи был большой велосипед с рамой, на котором катались взрослые и дети.

Круг советской элиты было очень узкий, поэтому стать богатым человеком и построить успешную карьеру было очень трудно даже профессионалам своего дела. Рабочие могли работать на заводах по 40 лет без карьерного роста.

В СССР ничего не выбрасывали в помойку, даже старые вещи. Бабушки резали одежду на ленты и вязали крючком круглые коврики.

Если какая-то вещь становилась модной в Союзе, она моментально была у каждого. Все носили меховые шапки, лосины и юбки-ламбады.

Хотя бейсболки были доступны на рынках, люди все равно делали шляпы из газеты, чтобы закрыть голову от солнца. Новую кепку было жалко носить на огород или гулять по улице.

В Союзе было модно фотографироваться у достопримечательностей. Каждый приезд в столицу – важное событие.

Очереди за мороженым, ситром и квасом в бочках могли достигать нескольких сотен метров.

К каждому блюду на завтрак, обед и ужин потребляли хлеб.

На прогулке дети могли не идти домой на обед, а пожевать смолу с деревьев, съесть абрикосовую косточку или зеленое яблоко.

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