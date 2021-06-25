15 жизненных ситуаций, в которые могли попасть только жители СССР

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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В СССР лечились народными методами

Эпоха СССР закончилась 30 лет назад – и это было совсем другое время. Кое-кто с ностальгией вспоминает времена своей молодости.

В архивных альбомах до сих пор сохранились кадры из жизни советских людей. Они жили по строгим законам и правилам. OBOZREVATEL собрал 15 ситуаций, в которые когда-либо попадал каждый житель СССР.

Каждый, кто жил в "совке" знает эту средневековую процедуру. Банки нагревали и лепили на спину, чтобы образовывался вакум. После лечения на спине появлялись синяки.

В СССР простуду лечили банками.
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Сейчас все пользуются смартфонами, а раньше даже не в каждом доме были стационарные телефоны. Чтобы связаться по телефону, люди стояли в очереди на улице.

По телефону разговаривали в специальных будках.

На центральных улицах городов бабушки продавали жареные семечки, которые были еще теплыми со сковородки. Стакан зерен высыпали в скрученную газету, которая в самый неожиданный момент разрывалась.

На улице везде продавали семечки.

В 21:00 всегда по телевизору транслировали новости "Время", где у экранов собиралась вся семья. Почтальоны приносили каждую неделю свежую прессу, тогда газеты читали от начала до конца.

В СССР все смотрели и читали новости.

На Новый год была традиция посылать родственникам поздравительные открытки с поздравлением.

На Новый год присылали открытки по почте.

В автобусах и людных местах всегда стоял резкий запах духов "Красная Москва".

В СССР пользовались духами с едким запахом.

В Союзе мало кто умел водить автомобиль, но у каждой семьи был большой велосипед с рамой, на котором катались взрослые и дети.

В Союзе почти все ездили на велосипедах.

Круг советской элиты было очень узкий, поэтому стать богатым человеком и построить успешную карьеру было очень трудно даже профессионалам своего дела. Рабочие могли работать на заводах по 40 лет без карьерного роста.

В СССР был почти невозможен карьерный рост.

В СССР ничего не выбрасывали в помойку, даже старые вещи. Бабушки резали одежду на ленты и вязали крючком круглые коврики.

Бабушки вязали ковры с ненужной одежды.

Если какая-то вещь становилась модной в Союзе, она моментально была у каждого. Все носили меховые шапки, лосины и юбки-ламбады.

В Союзе была очень экстравагантная мода.

Хотя бейсболки были доступны на рынках, люди все равно делали шляпы из газеты, чтобы закрыть голову от солнца. Новую кепку было жалко носить на огород или гулять по улице.

Вместо того, чтобы купить шляпу, делали ее из газеты.

В Союзе было модно фотографироваться у достопримечательностей. Каждый приезд в столицу – важное событие.

Люди фотографировались возле достопримечательностей.

Очереди за мороженым, ситром и квасом в бочках могли достигать нескольких сотен метров.

За товарами стояли очереди.

К каждому блюду на завтрак, обед и ужин потребляли хлеб.

В СССР все ели хлеб.

На прогулке дети могли не идти домой на обед, а пожевать смолу с деревьев, съесть абрикосовую косточку или зеленое яблоко.

По дороге домой можно перекусить.

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