12 типичных привычек, которые выдают человека из СССР
В Советском Союзе люди жили с традициями, которых современная молодежь не понимает. В те времена хозяйки коллекционировали сервизы, закрывали консервацию и работали на огородах.
OBOZREVATEL собрал привычки людей, которые выдают человека из СССР. Эти традиции переходят из поколения в поколение.
Люди в СССР устраивали застолья, даже когда просто звали на чай. Хозяевам было важно, что скажут гости.
Праздничную одежду надевали только на важное событие. Даже если в гардеробе немало платьев, их сохраняли до лучших времен.
Все полки и столы накрывали клеенкой.
Люди хранят старые вещи, чтобы потом мыть ими пол.
Во многих хозяек есть традиция консервировать овощи на зиму.
Хозяйки собирают пуговицы и нитки для шитья в специальной коробке, даже если они могут не понадобится.
В СССР складывали на балконе ненужные вещи.
Некоторые считают, что лучше все покупать на рынке и распродажах.
Советские хозяйки коллекционируют посуду.
Чтобы пульт дольше служил, его заворачивали в целлофан.
В Союзе каждый день ели суп или борщ.
Хозяева на дачу ездили работать на огород, а не отдыхать.
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