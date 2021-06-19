12 типичных привычек, которые выдают человека из СССР

В Советском Союзе люди жили с традициями, которых современная молодежь не понимает. В те времена хозяйки коллекционировали сервизы, закрывали консервацию и работали на огородах.

OBOZREVATEL собрал привычки людей, которые выдают человека из СССР. Эти традиции переходят из поколения в поколение.

Люди в СССР устраивали застолья, даже когда просто звали на чай. Хозяевам было важно, что скажут гости.

Праздничную одежду надевали только на важное событие. Даже если в гардеробе немало платьев, их сохраняли до лучших времен.

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Все полки и столы накрывали клеенкой.

Люди хранят старые вещи, чтобы потом мыть ими пол.

Во многих хозяек есть традиция консервировать овощи на зиму.

Хозяйки собирают пуговицы и нитки для шитья в специальной коробке, даже если они могут не понадобится.

В СССР складывали на балконе ненужные вещи.

Некоторые считают, что лучше все покупать на рынке и распродажах.

Советские хозяйки коллекционируют посуду.

Чтобы пульт дольше служил, его заворачивали в целлофан.

В Союзе каждый день ели суп или борщ.

Хозяева на дачу ездили работать на огород, а не отдыхать.

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