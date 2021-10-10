Хорватия или Турция в октябре: сравнение курортов, климата, цен на жилье и экскурсий

Турция – государство с античными городами, рахат-лукумом, пахлавой и путешествиями на воздушных шарах. Хорватия же известна как "страна тысячи островов" со старинными замками, термальными источниками и чистым Адриатическим морем.

Для тех, кто сомневается, куда лучше поехать, OBOZREVATEL сравнил цены и возможности для отдыха в этих странах в октябре 2021 года.

Цены на туры из Киева в Турцию и в Хорватию существенно отличаются. По состоянию на начало октября 2021 двое взрослых за перелет и семидневный отдых в трехзвездочном отеле Турции должны заплатить от 13 тыс. грн.

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А вот за отдых в люксовом пятизвездочном отеле Турции двое взрослых тратят около 18 тыс. грн.

По состоянию на начало октября 2021 семидневный отдых в трехзвездочном отеле Хорватии с услугой "all inclusive" для пары обойдется в 35 тыс. грн и больше.

За "люксовый" семидневный отдых в пятизвездочном отеле Хорватии пара может оплатить от 50 тыс. грн и выше. Обратите внимание, что в этих номерах дается только завтрак и ужин.

Береговая линия Турции имеет протяженность 7138 км. Ее территория омывается четырьмя морями – Средиземным, Черным, Эгейским и Мраморным.

Туристы имеют возможность выбирать пляж "на любой вкус": песчаный, галечный или бетонный; для спокойного отдыха с детьми или для экстремального спорта и походов.

Побережья турецких пляжей невероятно чистые: 450 локаций имеют отметку "голубой флаг", что говорит об их экологичности.

Наибольшим спросом пользуются пляж Клеопатры, Изтузу, Ичмелер, Голубая лагуна и Капутас.

Хорватию омывает Адриатическое море – одно из самых соленых. Оно обладает целебными свойствами.

Пляжи в этой стране – песчаные, бетонные, скалистые и галечные молочно-жемчужного цвета. Здесь тоже, как и в Турции, есть локации как для активного отдыха, так и для спокойного.

Если бы пляжи получали "Оскар" за чистоту, то победительницей стала бы Хорватия. Поскольку здесь более 1000 пляжей, 30% из которых имеют "голубой флаг". Вот некоторые из них: Золотые-Рат, Вела Плаза, Пунта Рата, Нугал, Райский пляж, Стинива.

Лучшее время для отдыха в Турции – лето. Тогда температура воды достигает +25-27°C, а столбик термометра может подняться до +35-38°C. В бархатный сезон (сентябрь-октябрь) легкий ветер помогает комфортно переносить жару. Вода прогрета до +24-27°C, а температура воздуха составляет +25-29°C.

Побережье Хорватии имеет мягкий средиземноморский климат. Летом вода в море прогревается до +26°C, а температура воздуха составляет +30-33°C. Осенью температура воздуха колеблется от +23°C до + 25°C, а температура воды все еще комфортная для плавания или дайвинга – +21-23°C.

Как и везде, цены в ресторанах и кафе Турции и Хорватии зависят от района: наличие культурных памятников, удаленность от моря и тому подобное.

В Турции средний чек на двоих в ресторане составляет 130 лир (≈ 390 грн), в кафе – 50-70 лир (≈ от 150 грн).

В Хорватии средний чек на двоих в кафе (легкий обед) составляет €10 (≈ 308 грн), в ресторане – €28-35 (≈ от 864 грн).

Мы проанализировали цены на экскурсии, которые пользуются у туристов наибольшим спросом.

В Турции:

20-40$ (≈ от 532 грн) – обзорная экскурсия по Анталии, рафтинг, сафари на квадроциклах, прогулка на яхте.

45-75$ (≈ от 1198 грн) – Памуккале, Аспендос, Дискавери парк, Дальян.

В Хорватии:

€35 (≈1 080 грн) – морские прогулки на яхтах с рыбалкой.

€60 (≈1 852 грн) – обзорный тур по Сплиту, экскурсия в заповедник Крка.

€65 (≈2 006 грн) – экскурсия в Национальном парке "Плитвицкие озера".

"Must visit" Хорватии – Плитвицкие озера, национальный парк Крка, дворец Диоклетиана, устричные фермы и архитектурные памятники в Дубровнике, Пуле, Сплит и Умаге.

Например, амфитеатр Пулы по величине занимает шестое место в мире среди подобных архитектурных шедевров. Именно здесь летом еженедельно проводится исторический спектакль "Spectacvla Antiqva" – гладиаторские бои на арене и сцены с тонкостями древнеримской жизни.

Турции тоже есть чем удивить туристов: руины Эфеса, Памуккале ("Хлопковый замок"), гора Немрут-Даг, Пергам, амфитеатр Аспендоса и многое другое.

В удивительной Каппадокии туристы могут полюбоваться долинами, горами и скальными массивами. Для исследования ландшафта можно взять напрокат скутер, а для осмотра окрестностей с высоты интересной будет путешествие на воздушном шаре.

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