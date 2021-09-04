Где лучше отдыхать в Испании: сравнение морских курортов и цен

Испания традиционно является одним из лидирующих направлений не только европейского, но и мирового туризма. А для жителей Украины это еще и одна из немногих стран, в которую можно путешествовать без справок о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов.

Но количество курортов Испании сбивает с толку, а высокие цены могут негативно повлиять на решение посетить страну. OBOZREVATEL решил сравнить самые популярные испанские курорты, куда можно приобрести путевку в украинских турагентствах.

1. Тосса-де-Мар

Сколько стоит: Путевка в Тосса-де-Мар с перелетом из Киева с включенными завтраками и ужинами двоим обойдется от 34 тысяч гривен на 7 ночей. Такая цена актуальна, если бронировать тур за несколько недель до вылета на начало октября.

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Тосса-де-Мар – это старинный курортный город в Каталонии и один из самых престижных курортов для туристов из США, Великобритании и Франции. Здесь можно часто встретить музыкантов и художников, которые приехали в поисках вдохновения.

Город со всех сторон окружен скалами и густыми еловыми лесами. Из-за этого на курорте нет больших волн и всегда стоит хорошая погода.

Интересно, что сейчас Старый город Тосса-де-Мар – единственное сохранившееся в Каталонии средневековое поселение со своим историческим колоритом и древними постройками.

В сентябре и начале октября температура воздуха не поднимается выше 27°C, а пляжи заметно пустеют. Эти факторы позволят прочувствовать атмосферу Испании и насладиться отдыхом сполна.

2. Бенидорм

Сколько стоит: Полный турпакет на 7 дней для двоих в Бенидорм из Киева стоит более 30 тысяч гривен. Самый бюджетный отель три звезды с завтраками – от 29 789 грн.

Бенидорм – самый "тусовочный" морской курорт Испании. Его даже негласно назвали "испанским Лас-Вегасом" за обилие клубов, баров, казино и дискотек. На курорте есть и небоскребы, самый большой их которых Gran Bali – высотой 210 метров.

При этом пляжи Бенидорма признаны одними из лучших не только в стране, но и на всем Средиземноморском побережье. Самые популярные – Levante и Poniente, а также небольшой Malpas.

Здесь можно обучиться дайвингу и другим видам водного спорта, а также погулять по историческим достопримечательностям – иберийскому поселению Тоссаль-де-Кала, церкви Святого Хайме, руинам башни Торре-Моралес-Эскалетес и многим другим.

В сентябре средняя температура на курорте – 25°C, ночью – 22 градуса. Море остается теплым и комфортным для купания до конца октября.

3. Ллорет-де-Мар

Сколько стоит: Самый бюджетный тур на неделю на двоих в Ллорет-де-Мар стартует от 29,5 тысячи гривен.

Ллорет-де-Мар – более универсальный курорт, чем остальные. Он подойдет как семьям с детьми, так и молодежи. Город больше всего привлекает отличными пляжами.

Самый протяженный из них – полуторакилометровый Lloret, самый живописный – Boadella, а самым спокойным морем отличается Santa Cristina.

Неспешно прогуливаться лучше всего в Садах Святой Клотильды, спроектированных в стиле итальянского Возрождения. Кроме того, здесь есть настоящий замок Sant Joan, бывший бенедиктинский монастырь Sant Pere del Bosc, красивая церковь Святого Романа и множество других достопримечательностей.

Осенью здесь тепло, а вода в море долго не остывает.

4. Коста-Брава

Сколько стоит: Четырехзвездочный отель с завтраками на неделю на двоих можно найти от 28,5 тысячи гривен с вылетом из Киева.

На самой границе с Францией расположился живописный курорт Коста-Брава. Природа щедро наградила эти места: белоснежные пляжи, лазурное море и живописные скалы, покрытые сосновыми и пихтовыми деревьями. Курорт охраняет государство, поэтому за его чистоту и экологичность не стоит переживать.

Кроме того, в Коста-Брава находится много парков развлечений и аттракционов, так что семьям с детьми скучать не придется.

Высокий сезон здесь длится до конца октября, поэтому переживать, что будет холодно, не нужно. Низкий начинается с приходом ноября, и тогда температура воды опускается до 19 градусов и ниже.

5. Ла Пинеда

Сколько стоит: бюджетный тур на двоих на неделю в Ла Пинеда стартует от 32 тысяч гривен.

Ла Пинеда – не самый оживленный курорт Коста-Дорады, но, тем не менее, предлагает множество развлечений для семей с детками и молодых пар.

Основными достопримечательностями курорта являются золотые песчаные пляжи с пологим спуском в воду. Они образуют 2,5-километровую полосу золотистого цвета. В центре города есть аквапарк Aquapolis и знаменитый тематический парк Порт Авентура.

Здесь преобладает типично средиземноморский климат. Температуры достигают своего пика в летние месяцы, поэтому сентябрь и октябрь будут идеальными для комфортного отдыха и неспешных прогулок по городу.

Преимуществом курорта является его близкое расположение к Барселоне. Ла Пинеда находится всего в часе езды от столицы Каталонии.

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