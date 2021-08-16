Самые лучшие курорты в Турции: сравнение цен на отдых, питания и отелей. Интервью с турагентом

Турция стала туристической Меккой благодаря разнообразию красивых локаций для комфортного отдыха, выгодным ценам на жилье и, конечно же, системой "all inclusive". В этой стране есть очень много курортов для отдыха: одни города идеально подходят для активного туризма, другие – для спокойного семейного отдыха, а третьи – для клубного и романтического.

О том, какие курорты чаще всего выбирают украинцы для отдыха в Турции, рассказала OBOZREVATEL турагент и трэвел-блогер Ольга Мальцева. Она призналась, есть ли разница в ценах на путевки и сравнила, как выгоднее путешествовать: самостоятельно или с помощью услуг туропеторов.

По словам Ольги, этим летом чаще всего украинцы выбирают курорты Средиземноморья, в частности анталийское побережье. В топ также попали Бодрум, Кушадасы, Фетхия на Эгейском море.

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"Плюсы этих регионов в том, что там комфортные климатические условия – летом не так жарко, как на анталийском побережье. Есть огромное количество экскурсий, очень много памятников античной архитектуры, также можно поплавать на яхте", – рассказывала турагент.

Кроме того, Ольга призналась, что самым популярным и бюджетным вариантом для украинцев стал курорт Алания: удешевляет отдых дальний трансфер из аэропорта Анталии и наличие более простых отелях.

Сравнение цен на популярных курортах Турции

Бодрум

Это самый известный курорт в Турции – считается столицей молодежного отдыха. Живописное место находится напротив греческого острова Кос. Турки называют курорт самым греческим городом в стране.

Пляжи в Бодруме галечные, а насыпной песок есть разве что на территории частных отелей.

Цены на путевки (с 16 августа – 7 ночей):

Стоимость путевки в отель 3 звезды стартует от 22 370 грн за двоих на неделю. В стоимость входит авиаперелет, трансфер до отеля, питание все включено, страховка.

Стоимость путевки в отель 5 звезд начинается от 29 480 грн за двоих на неделю. В стоимость входит авиаперелет, трансфер до отеля, питание все включено, страховка.

Жилье: за двоих взрослых стандартный двухместный номер с двумя отдельными кроватями (бюджетный вариант) обойдется на неделю в 4 646 грн (цена только за проживание в отеле).

Питание: обычное 3-х разовое питание в Бодруме в кафе или ресторане будет стоить от 1600 грн в день за одного человека. Если готовить самому еду из продуктов, которые можно купить в супермаркете или на рынке, получится дешевле.

Кушадасы

Это небольшой и очень уютный городок. Большинство бюджетных отелей здесь расположено непосредственно на берегу моря.

Пляжи в Кушадасы преимущественно песчаные, также есть платформы с насыпным песком.

Цены на путевки (с 16 августа – 7 ночей)

Стоимость путевки в отель 3 звезды стартует от 25 431 грн за двоих на неделю. В стоимость входит авиаперелет, трансфер до отеля, питание все включено, страховка.

Стоимость путевки в отель 5 звезд начинается от 31 416 грн за двоих на неделю. В стоимость входит авиаперелет, трансфер до отеля, питание все включено, страховка.

Жилье: за двоих взрослых апартаменты с двумя спальнями на первой линии обойдутся на неделю примерно в 4 579 грн (цена только за проживание в отеле). В стоимость не входят налоги и сборы (+785 грн за двоих).

Питание: цена за 3-х разовое питание в Кушадасах в бюджетных кафе или ресторанах будет стартовать от 1500 грн в день на одного человека.

Фетхие

Это небольшой и укромный уголок для пляжного отдыха, экскурсионного туризма и яхтинга. Также курорт богатой историей – на территории Фетхие много развалин старинных крепостей и античный амфитеатр.

Пляжи в Фетхие песчано-галечные, в бюджетных отелях — муниципальные.

Цены на путевки (с 16 августа – 7 ночей):

Стоимость путевки в отель 3 звезды стартует от 32 568 грн за двоих на неделю. В стоимость входит авиаперелет, трансфер до отеля, питание все включено, страховка.

Стоимость путевки в отель 5 звезд начинается от 33 843 грн за двоих на неделю. В стоимость входит авиаперелет, трансфер до отеля, питание все включено, страховка.

Жилье: за двоих взрослых на 6 ночей спальное место на двухъярусной кровати в общем номере для мужчин обойдется в 3 769 грн (цена только за проживание в хостеле).

Питание: 3-х разовое питание в Фетхие в кафе или ресторане будет стоить от 1600 грн в день на одного человека.

Анталия

Большой туристический курорт: там есть отели городского типа с небольшими территориями, а также несколько аквапарков, океанариум, луна-парк, зоопарк, археологический музей. В городе часто проходят разные выставки и фестивали.

Большинство пляжей в Анталии – бесплатные.

Цены на путевки (с 16 августа – 7 ночей):

Стоимость путевки в отель 3 звезды стартует от 22 295 грн за двоих на неделю. В стоимость входит авиаперелет, трансфер до отеля, питание все включено, страховка.

Стоимость путевки в отель 5 звезд начинается от 25 264 грн за двоих на неделю. В стоимость входит авиаперелет, трансфер до отеля, питание все включено, страховка.

Жилье: за двоих взрослых на 6 ночей стандартный двухместный номер с 2 отдельными кроватями обойдется на неделю в 1 884 грн (цена только за проживание в отеле).

Питание: цена за 3-х разовое питание в Анталии в кафе или ресторане начинается от 1500 грн в день на одного человека.

Кемер

Этот курорт считается одним из тусовочный городков на Средиземноморском побережье. Рядом также есть несколько популярных туристических поселков – цены там невысокие, пляжи – чистые (Текирова, Бельдиби, Кириш, Гейнюк).

Пляжи Кемера частично галечные или песчано-галечные.

Цены на путевки (с 16 августа – 7 ночей):

Стоимость путевки в отель 3 звезды стартует от 19 462 грн за двоих на неделю. В стоимость входит авиаперелет, трансфер до отеля, питание все включено, страховка.

Стоимость путевки в отель 5 звезд начинается от 28 347 грн за двоих на неделю. В стоимость входит авиаперелет, трансфер до отеля, питание все включено, страховка.

Жилье: за двоих взрослых на 6 ночей стандартный двухместный номер с кроватью на первой линии обойдется в 3 203 грн (в цену также входят завтраки).

Питание: цена за 3-х разовое питание в Кемере в бюджетных кафе или ресторане начинается от 1600 грн в день на одного человека.

Сиде

Это центр пляжного семейного отдыха. Здесь песчаные пляжи с плавным выходом в море. Также в Сиде есть античный город – вам обязательно нужно побывать в этом месте.

Цены на путевки (с 16 августа – 7 ночей):

Стоимость путевки в отель 3 звезды стартует от 23 514 грн за двоих на неделю. В стоимость входит авиаперелет, трансфер до отеля, питание все включено, страховка).

Стоимость путевки в отель 5 звезд начинается от 31 141 грн за двоих на неделю. В стоимость входит авиаперелет, трансфер до отеля, питание все включено, страховка).

Жилье: за двоих взрослых на 6 ночей двухместный номер с 2 отдельными кроватями и балконом на первой линии будет стоить 3 281 грн (цена только за проживание в отеле).

Питание: цена за 3-х разовое питание в Сиде в бюджетных кафе или ресторане начинается от 1500 грн в день на одного человека.

Алания

Красивый курортный город, который славится старинной крепостью, белоснежным пляжем и десятками хороших гостиниц.

Пляжи в Алании в основном песчано-галечные.

Цены на путевки (с 16 августа – 7 ночей):

Стоимость путевки в отель 3 звезды стартует от 18 373 грн за двоих на неделю. В стоимость входит авиаперелет, трансфер до отеля, питание все включено, страховка.

Стоимость путевки в отель 5 звезд начинается от 21 891грн за двоих на неделю. В стоимость входит авиаперелет, трансфер до отеля, питание все включено, страховка.

Жилье: за двоих взрослых на 6 ночей стандартный двухместный номер с одной кроватью или двумя отдельными кроватями и балконом (от пляжа к отелю 1,6 км) будет стоить 2 713 грн (цена только за проживание в отеле).

Питание: цены за 3-х разовое питание в Аланьи стартуют от 1500 грн в день за одного человека.

Мармарис

Курорт находится на юго-западном берегу Турции. Подходит для романтического или клубного отдыха. Также можно подобрать отель для комфортного отдыха с детьми.

Пляжи в Мармарисе галечные или песчано-галечные, городской пляж занимает площадь на 12 км.

Цены на путевки (с 16 августа – 7 ночей):

Стоимость путевки в отель 3 звезды стартует от 21 392 грн за двоих на неделю. В стоимость входит авиаперелет, трансфер до отеля, питание все включено, страховка.

Стоимость путевки в отель 5 звезд начинается от 28 646 грн за двоих на неделю. В стоимость входит авиаперелет, трансфер до отеля, питание все включено, страховка.

Жилье: за двоих взрослых на 6 ночей двухместный номер с одной кроватью и балконом (от пляжа к отелю 600 метров) будет стоить 3 203 грн (цена только за проживание в отеле).

Питание: цена за 3-х разовое питание в Мармарисе в бюджетных кафе или ресторане начинается от 1500 грн в день на одного человека.

Также турагент Ольга назвала цены на продукты в Турции.

Макароны 1 кг – 13 грн;

Хлеб – от 6 грн;

Картофель, лук 1 кг – 15 грн;

Яблоки, апельсины, мандарины 1 кг (в сезон) – 15 грн.

Если же питаться уличной едой, то, к примеру, местное блюдо кокореци будет стоит от 46 грн, донер кебаб (шаурма) – от 25 грн, мороженое – 15 грн, чай и кофе по-турецки – 15 грн.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как обманывают туристов в Турции и Египте. В эксклюзивном материале основательница турагентства и директор туристического агентства рассказали нам, как не попасть на уловки мошенников.