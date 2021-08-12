Турист сравнил цены и условия отдыха в Хорватии и Черногории: куда лучше поехать украинцам

Путешественник по имени Сергей сравнил отдых на популярных европейских курортах – Хорватии и Черногории. По его словам, туристам, которые любят хороший сервис и не готовы экономить на этом, лучше подойдет первый вариант.

А вот те, кому более важен пляжный отдых и возможность сэкономить средства, следует присмотреться к Черногории. Подробнее об этом Сергей рассказал в группе "Отдых и туризм" в социальной сети Facebook (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Хорватия ориентируется преимущественно на европейских туристов с соответствующим уровнем обслуживания и ценами.

Стоимость проживания в 3-звездочном отеле – от 60-70 евро (цена за двухместное размещение). Отдых в категории 5-ти звезд – от 230 евро.

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А Черногория принимает большинство туристов из России. Кроме того, здесь распространена практика аренды апартаментов. Также возможен вариант проживания с хозяевами.

Стоимость проживания в частных апартаментах уровня 3-х звезд – от 25-30 евро. В отелях 3* от 35 евро, 5* – от 150 евро.

Адриатическое море и в Хорватии, и в Черногории чистое и довольно теплое. В обеих государствах все пляжи муниципальные и вход на них абсолютно бесплатный. За отдельную плату можно взять зонтики и лежаки.

Однако существенное различие пляжей все же есть – в Черногории почти все пляжи песчаные, а в Хорватии – галечные.

"Тем, кто ищет европейский комфортный и спокойный отдых и не собирается на нем экономить – больше подойдет Хорватия. А кому более важен пляжный отдых, возможность сэкономить, и кто не придирается к грязи на улицах – стоит выбрать Черногорию", – резюмировал турист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский политик Виктор Уколов пожаловался на плохие условия отдыха в Черногории. По его словам, цены там слишком высокие, пляжи переполнены, а в море полно мусора. Он также уточнил, что цены на еду и лежаки в Будве сильно поднялись – 20 евро придется заплатить путешественнику за один лежак и больше 70 евро за обед на двоих.