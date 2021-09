'Игры престолов' и 'Друзья': как выглядят кафе по мотивам известных сериалов и фильмов. Фото

Рестораны и кафе из года в год придумывают все новые маркетинговые уловки, которые привлекали бы посетителей. Один из самых удачных примеров среди креативных идей – интерьер, созданный по мотивам культовых сериалов и фильмов.

Конечно, такие кафе стремительно становятся популярными, ведь какой киноман не захочет хотя бы на несколько часов оказаться во вселенной любимого сериала?

OBOZREVATEL подготовил подборку из пяти тематических заведений на любой вкус и мотивы. Получите эстетическое наслаждение и записывайте локации в свой тревел-список.

Где находится: Caferağa, Bademaltı Sk. No: 21 34710 Kadıköy/Стамбул, Турция.

"Walter's Coffee Roastery" – кафе для фанатов сериала "Во все тяжкие" ("Breaking Bad"). Она стилизована под химическую лабораторию Хайзенберг. Здесь посетители могут не только насладиться блюдами и дизайном, но и сфотографироваться в рабочих костюмах Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.

А еще в этом заведении можно выпить кофе не с обычных чашек, а измерительных цилиндров и конических колб. Поэтому посетители смогут делать эксперименты, сидя за столом.

Где находится: 1825 7th St NW, Вашингтон, DC 20001, США.

"Pop Up Bar" имеет 5 залов по мотивам различных сцен из сериала "Игры престолов" ("Game of Thrones"). Например, в одной из локаций можно сфотографироваться с реалистичной копией одного из драконов Дейенерис, который извергает дым.

Для того чтобы посетители почувствовали всю прелесть атмосферы сериала, в залах постоянно звучат саундтреки.

Где находится: Kobry El Gam3a, El Shatby, Александрия, Египет.

Дизайн интерьера "Central Perk" создан по мотивам ситкома "Друзья" ("Friends"). Здесь все напоминает одноименное кафе из сериала (игрушка-пингвин, чашки, столики, фасад), где так любили проводить время главные герои.

А в зале на телевизорах постоянно "крутят" серии из "Друзей". Визит данного заведения – это прекрасная возможность для тех, кто хочет поностальгировать.

Где находится: No. 111, Yanping S. Rd., Zhongzheng Dist 2f, Zhongzheng District, Тайбэй, Тайвань.

Чаепитие на диване в форме чашки, печенье "eat me, try me", персонал в одежде Алисы и карточных валетов – все это о ресторане "Alice Is Coming", созданном по мотивам "Алиса в Стране Чудес".

Именно здесь посетители с первых секунд пребывания попадают в сказку, где на диванах сидят игрушечные кролики, есть инсталляции небольших замков, стилизованное меню... Это место прекрасно подойдет не только детям, но и взрослым, которым хочется на миг вернуться в беззаботное детство.

Где находится: 15 Rue Lepic, 75018 Paris, Франция.

Кафе "Café des deux Moulins" ("Две мельницы") – одно из самых популярных мест Парижа (на Монмартре). Ведь именно здесь главная героиня фильма "Амели" работает официанткой.

В это сложно поверить, но интерьер и меню этого заведения почти не менялись с 1950-х годов. Единственное отличие – установлена афиша картины Амели.

