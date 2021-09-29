"Игры престолов" и "Друзья": как выглядят кафе по мотивам известных сериалов и фильмов. Фото

Дария Скуб
Дария Скуб
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'Игры престолов' и 'Друзья': как выглядят кафе по мотивам известных сериалов и фильмов. Фото

Рестораны и кафе из года в год придумывают все новые маркетинговые уловки, которые привлекали бы посетителей. Один из самых удачных примеров среди креативных идей – интерьер, созданный по мотивам культовых сериалов и фильмов.

Конечно, такие кафе стремительно становятся популярными, ведь какой киноман не захочет хотя бы на несколько часов оказаться во вселенной любимого сериала?

OBOZREVATEL подготовил подборку из пяти тематических заведений на любой вкус и мотивы. Получите эстетическое наслаждение и записывайте локации в свой тревел-список.

1. Кафе-лаборатория Хайзенберг (Турция, Стамбул)

  • Где находится: Caferağa, Bademaltı Sk. No: 21 34710 Kadıköy/Стамбул, Турция.

Место для фанатов сериала "Breaking Bad".
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"Walter's Coffee Roastery" – кафе для фанатов сериала "Во все тяжкие" ("Breaking Bad"). Она стилизована под химическую лабораторию Хайзенберг. Здесь посетители могут не только насладиться блюдами и дизайном, но и сфотографироваться в рабочих костюмах Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.

А еще в этом заведении можно выпить кофе не с обычных чашек, а измерительных цилиндров и конических колб. Поэтому посетители смогут делать эксперименты, сидя за столом.

2. Паб для фанатов "Игры престолов" (США, Вашингтон)

  • Где находится: 1825 7th St NW, Вашингтон, DC 20001, США.

Интерьер кафе, созданный по мотивам "Игры престолов".

"Pop Up Bar" имеет 5 залов по мотивам различных сцен из сериала "Игры престолов" ("Game of Thrones"). Например, в одной из локаций можно сфотографироваться с реалистичной копией одного из драконов Дейенерис, который извергает дым.

Для того чтобы посетители почувствовали всю прелесть атмосферы сериала, в залах постоянно звучат саундтреки.

3. Central Perk (Египет, Александрия)

  • Где находится: Kobry El Gam3a, El Shatby, Александрия, Египет.

Кофейня, созданная по мотивам ситкома "Друзья".

Дизайн интерьера "Central Perk" создан по мотивам ситкома "Друзья" ("Friends"). Здесь все напоминает одноименное кафе из сериала (игрушка-пингвин, чашки, столики, фасад), где так любили проводить время главные герои.

А в зале на телевизорах постоянно "крутят" серии из "Друзей". Визит данного заведения – это прекрасная возможность для тех, кто хочет поностальгировать.

4. Кроличья нора в Тайбэе (Тайвань)

  • Где находится: No. 111, Yanping S. Rd., Zhongzheng Dist 2f, Zhongzheng District, Тайбэй, Тайвань.

Кофейня, где посетители могут "окунуться в сказку".

Чаепитие на диване в форме чашки, печенье "eat me, try me", персонал в одежде Алисы и карточных валетов – все это о ресторане "Alice Is Coming", созданном по мотивам "Алиса в Стране Чудес".

Именно здесь посетители с первых секунд пребывания попадают в сказку, где на диванах сидят игрушечные кролики, есть инсталляции небольших замков, стилизованное меню... Это место прекрасно подойдет не только детям, но и взрослым, которым хочется на миг вернуться в беззаботное детство.

5. "Амели" (Франция, Париж)

  • Где находится: 15 Rue Lepic, 75018 Paris, Франция.

Кофейня, где снимали фильм "Амели".

Кафе "Café des deux Moulins" ("Две мельницы") – одно из самых популярных мест Парижа (на Монмартре). Ведь именно здесь главная героиня фильма "Амели" работает официанткой.

В это сложно поверить, но интерьер и меню этого заведения почти не менялись с 1950-х годов. Единственное отличие – установлена афиша картины Амели.

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