Кинотуризм: путешествие по местам, где снимали известные фильмы

Талантливые фильмы вдохновляют на путешествия. Иногда так и хочется увидеть вживую высотки из сюжетов о супергероях; прогуляться улицами, вспоминая любимые сцены из "Амели", или найти все локации в Италии из легендарных "Римских каникул"...

OBOZREVATEL собрал пять идей для путешествий по мотивам знаменитых фильмов.

Замок Алнвик (Алник) стал прототипом школы магии Хогвартс. Эта локация появляется сразу в нескольких сценах "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и тайная комната". После съемок этого фильма количество посетителей замка увеличилась на 120%.

А существует ли в действительности тайная платформа "9¾", откуда Гарри отправляется в школу волшебников? Да! Она находится на лондонском вокзале KingCross. Кстати, идя навстречу фанатам "Гарри Поттера", администрация вокзала повесила табличку, обозначающую эту платформу.

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Хотите ненадолго оказаться на планете Пандора из фильма "Аватар"? Легко! Для этого нужно улететь в Китай и отправиться в Национальный парк Чжанцзяцзе. Яркие кадры из этого фильма поражают фантазию не только благодаря 3D-технологиям. Такие пейзажи существуют на самом деле. Когда в парке у подножия столбообразных скал стелется туман, кажется, что они поднимаются над землей.

Рим тысячелетиями привлекал творческих людей со всего мира. Именно здесь режиссеры сняли большое количество фильмов! Вспомним "Римские каникулы", где Одри Хепберн в роли принцессы Анны отправилась на важные встречи – и сбежала, чтобы насладиться столицей Италии. А любоваться есть чем. В картине есть Пантеон, Колизей, фонтан Треви и площадь Испании с Испанской лестницей.

Долго искать локации из фильма "Амели" не придется. Ведь большинство из них сняты в Париже, на Монмартре. Например, кафе "Две мельницы", где главная героиня была официанткой, до сих пор сохранилась со старым интерьером. Некоторые сцены снимались в базилике Сакре-Кер. Вблизи нее стоит подняться на смотровую площадку, чтобы насладиться красотой города!

Сначала события фильма должны были происходить на улицах Лос-Анджелеса, но главный продюсер фильма решил, что Нью-Йорк лучше подходит для создания образа постапокалиптического мегаполиса.

В результате большинство сцен фильма с Уиллом Смитом снимали на улицах Нью-Йорка в 2006 году. Фанаты фильма могут прогуляться вблизи Гранд-Центрального терминала, Таймс-сквера и даже у Вашингтон сквера, где жил главный герой фильма.