Комбригу скандальной 211-й бригады избрали меру пресечения: в чем ее обвиняют и какие заявления прозвучали на суде

В Тернополе суд избрал меру пресечения командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку. Подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца с возможностью выхода под залог в 908 тыс. грн.

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Побережнюк подозревается в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями. Об этом сообщает "Суспільне Тернопіль".

Прокуратура требовала назначить безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. По словам прокурора Андрея Багрия, существует риск того, что Побережнюк может препятствовать уголовному производству и продолжить заниматься преступной деятельностью.

В свою очередь адвокат подозреваемого Николай Омелянюк считает, что информация о его клиенте, полученная с телефонов, незаконна. Правозащитник подчеркнул, что прослушивания требуют определения суда, но в настоящее время такого разрешения не существует.

Сам Побережнюк заявил в суде, что все доказательства против него ложные. Комбриг отметил, что ему "приписали" какие-то дома, к которым он не имеет отношения.

В итоге суд частично удовлетворих ходатайство прокуратуры. Подозреваемого отправили в СИЗО, при этом сохранив за ним возможность выхода под залог в 908 тыс. грн.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что высшее командование отстранило подозреваемого от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, следователи полиции сообщили о подозрении командиру 211 понтонно-мостовой бригады. Он якобы привлек военнослужащих к строительству собственного дома в Хмельницкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, после скандала вокруг 211-й понтонно-мостовой бригады из-за вымогательства и насилия в отношении военнослужащих со стороны командиров главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский направил проверку в это подразделение. На период проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей.