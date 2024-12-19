"С нас гребут деньги ни за что!" Жители оккупированной части Донбасса завалили "царя" жалобами на беспредел
Российские захватчики обещали жителям оккупированной территории Донецкой области построить чуть ли не райскую жизнь, но реальность оказалось иной. Не помогло и "официальное включение в состав РФ" – за неполные три года масштаб мародерства и распилов вырос в геометрической прогрессии, а жить даже в областном центре стало невыносимо.
Подробнее о том, что происходит в регионе и почему местные жители готовы кланяться Путину, – читайте в материале OBOZ.UA.
Неделя-две ада считаются нормой
Наибольшая проблема, с которой столкнулись практически все жители оккупированных населенных пунктов Донецкой области, – это ужасное водоснабжение.
Несмотря на обещания главаря "республики" Дениса Пушилина и прочих "официальных лиц", что строительство нового водовода решит все проблемы, этого так и не произошло. Водовод из реки Дон был запущен еще в 2023 году, а сегодня жители Донецка продолжают ходить с ведрами к реке и покупать бутыли в супермаркетах.
По словам собеседников OBOZ.UA в оккупированном областном центре, никаких улучшений они не почувствовали.
"Воду нам дают в лучшем случае раз в три дня максимум по 4 часа. Напора нет, идет тонкой струйкой – мутная и с вонью. Мы даже собаке в миску наливаем покупную, эту – нельзя", – рассказала нам жительница частного дома в Калининском районе.
По ее словам, жителям многоэтажек еще хуже – выше третьего-четвертого этажей вода из крана просто капает. Нет давления.
"Пушилин в ноябре создал очередной специальный оперативный штаб для решения проблем с водоснабжением, но это просто издевательство. Никто ему уже не верит", – говорит дончанка.
Разъяренные местные жители в социальных сетях выкладывали скриншоты своих обращений на "прямую линию" с Путиным. Некоторые звонили, но минуты для описания насущных проблем (а это не только вода) не хватило. Некоторые – отправляли свои жалобы через интернет.
Людей выводит из себя еще и то, что их заставляют оплачивать воду, которой они практически не видят, – рабочая схема от прожженного МММ-щика Пушилина.
Ситуацию в своем обращении Путину описала одна дончанка: "С августа этого года у нас возобновилась оплата за водоснабжение. Мы понимаем, но водоканал взимает с нас плату из расчета 330 литров в сутки на человека, а вода поступает или всего лишь от 30 минут до 4 часов в день, просто каждый день по-разному, или ее вообще нет. А еще она идет грязная, темного цвета. Счета за воду приходят бешеные, они в два раза превышают оплату за теплоснабжение. Водоканал никак от слова "вообще" не реагирует на вопросы жителей города Донецка. Мы вас очень просим разобраться с тем, что у нас происходит, т. к. Пушилин Д. В. также не реагирует никак. Мы не против оплаты воды, но пусть нам начисляют за фактические часы ее подачи, а не гребут с нас деньги ни за что".
Вера в "царя", который наведет порядок, в регионе все также сильна. Когда-то это был Янукович, сегодня – Путин. Судя по всему, эта категория жителей "республики" выводов так и не сделала.
Тем временем Пушилин говорит, что полностью обеспечить регион водой возможно только после "освобождения всей территории ДНР", когда можно будет восстановить канал Северский Донец – Донбасс. При этом цинично отмечает, что для этого также "необходимо взять под контроль и небольшую территорию Харьковской области, откуда берет исток канал".
Тяжелая ситуация сейчас и с отоплением. В пабликах местные жители делают перекличку пострадавших, люди пишут со всего Донецка. Причем ситуация одинаковая что в центре, что в отдаленных районах. Правда, есть дома, которые не отапливаются уже… третий год.
Такая же ситуация и в других городах региона. Что тут сказать, в "республике" дорвались до власти "гениальные хозяйственники".
Мародеры арестовали мародеров
Эти уникумы действительно отличились. Против "целой организованной группы чиновников из "ДНР" в России возбудили уголовное дело… о мародерстве. Это первый такой случай.
Среди попавшихся – бывший "замминистра промышленности и торговли ДНР" Владимир Рущак, его помощник Сергей Голощапов и глава подведомственного "министерству" торгового дома "Втормет" Максим Солдатов.
По версии следствия, воспользовавшись ведением боевых действий на территории региона, они изъяли металлоконструкции с завода "Азовэлектросталь" в Мариуполе на сумму не менее 518 миллионов рублей (по курсу НБУ это более 210 млн гривен). Затем его реализовали как металлолом, а выручка была поделена между участниками схемы. Теперь им грозят сроки от восьми до 15 лет колонии.
Разграбленный мародерами завод "Азовэлектросталь" выпускал ж/д транспорт, металлургическое и горнорудное оборудование. После разминирования территории его планируют передать "Ростеху" вместе с другими предприятиями оккупированного Мариуполя.
По словам наших источников в оккупированном областном центре, то, что эта троица попала под каток, ни в коем случае не борьба с хищениями и мародерством. "Судя по всему, кто-то кому-то занес не столько, как договаривались. Какую сферу ни возьми – в "ДНР" сейчас такая обстановка, что 90-е отдыхают, полным ходом идет передел. Ну а люди... а людей бросили выживать самостоятельно", – убежден наш собеседник.
То ли еще будет?