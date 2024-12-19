Без икры и выходных: как праздновали Новый год в СССР

В советское время подготовка к празднованию Нового года начиналась заранее. В магазинах через несколько недель исчезали продукты и игрушки, поэтому запастись всем необходимым приходилось раньше времени.

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В то время новогодние праздники мало напоминали нынешнее празднование. OBOZ.UA предлагает узнать, как праздновали Новый год наши родители и бабушки с дедушками.

Особенности празднования Нового года в СССР

Подготовка к Новому году начиналась с закупки продуктов. В магазинах появлялись мандарины, считавшиеся символом праздника. Дети с нетерпением ждали подарков, которые обычно прятали под елкой. Самыми популярными подарками были книги, игрушки и, конечно же, сладости. Новогодний стол ломился от блюд: оливье, селедка под шубой, студень, мясные нарезки.

Что касается мифа, что на Новый год все советские семьи ели лососевую икру, то ее могли позволить себе далеко не все. Баночка икры весом в 100 граммов стоила 10 рублей, а зарплата средняя у служащих составляла 150 рублей. Однако если и возникало желание "шикануть" и сделать бутерброды с икрой к новогоднему столу, то стоило запасаться ею чуть ли не с лета.

Были ли новогодние каникулы в СССР

В советское время Новый год не сопровождался долгими каникулами, как сейчас. Отпуска для большинства работников ограничивались одним выходным – 1 января. Со 2 января они возвращались к работе. У школьников было немного больше времени для отдыха – каникулы начинались 29 декабря и длились до 9-10 января. Многие дети проводили время у бабушек, играя в настольные игры или катались на коньках, пока их родители были на работе.

Традиции празднования Нового года в семьях

Главными атрибутами празднования были семейные застолья, елки и яркие украшения. Родители вместе с детьми они украшали елку самодельными игрушками, а под елкой появлялись простые, но желанные подарки. Самые популярные среди них были шоколадные конфеты, ириски и мандарины. В то время подарки под елкой были не чем действительно невероятным, поскольку в условиях тотального дефицита достать нужные товары было сложной задачей.

Дед Мороз и Снегурочка – персонажи советских праздников

На новогодних утренниках в школах и детских садах обязательно приглашали вымышленных персонажей – Деда Мороза и Снегурочку. Дети рассказывали стихи, танцевали и пели песни, а затем получали сладости от этих персонажей.

Елки в СССР: живые или искусственные

Среди новогодних атрибутов немаловажную роль играла елка. До 1960-х годов живые деревья были наиболее распространены на новогодних празднованиях. Елки продавались на улицах и рынках, и зачастую цены зависели от их размера и вида. Искусственные елки появлялись лишь в 60-х годах, но поначалу они не имели популярность из-за низкого качества и неэстетичного вида. Однако со временем они стали более приемлемыми из-за своего удобства и многократного использования.

Подготовка к новогоднему столу

Новогодний стол в СССР был важной частью праздника, объединявшего семью. Поскольку продукты часто были дефицитными, подготовка к празднованию начиналась заранее. К новогоднему столу готовили традиционные блюда: оливье, сельдь под шубой, студень, мясные нарезки, пироги и вареный картофель. На столах появлялись фрукты (яблоки, мандарины и виноград), печенье и шампанское, если это удалось найти в магазинах.

Традиции новогоднего застолья в СССР

Празднование Нового года за столом было важной частью вечера. Люди собирались за несколько часов до полуночи, помогали накрывать стол, обсуждая, какие блюда можно добавить в меню. В это время звучали тосты, поднимались бокалы, и в атмосфере радостного общения все ждали наступления севера. После этого вместе с семьей и друзьями все встречали Новый год, обмениваясь пожеланиями и провозглашали тосты.

Телевизионные программы и праздничные мероприятия

Одним из самых ожидаемых моментов был просмотр новогодних телевизионных программ. Они стали неотъемлемой частью праздничного настроения. Во время этих программ можно было увидеть выступления артистов и праздничные концерты, а дети радовались, что наконец-то могут посидеть со взрослыми допоздна.

В городах также проводились новогодние ярмарки и праздничные мероприятия – на улицах больших городов устанавливали елки, чтобы собирались праздновать Новый год.

Новогодние праздники в СССР были особым временем, объединяющим людей. Это было не только о блюдах или подарках, а о том, чтобы провести время с близкими, создать атмосферу тепла и радости, чтобы забыть о мрачной советской жизни.

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