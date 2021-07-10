Вместо развлечений – травмы и сотрясения: как украинцы рискуют жизнями на курортах Турции и Египта

Украинцы нередко травмируются во время отдыха на популярных курортах Турции и Египта. Часто, бездумно отдавая деньги за модные и опасные развлечения, туристы расплачиваются не только здоровьем, но и собственной жизнью.

На что стоит обращать внимание на отдыхе в чужой стране и как избежать неприятностей – читайте в материале OBOZREVATEL.

Недавно на курорте в Шарм-эль-Шейхе (Египет) серьезную травму получила украинка, которая каталась на парасейлинге. Это такой вид развлечения, когда человека с помощью троса крепят к плавсредству и благодаря специальному парашюту он парит по воздуху.

Однако неожиданно трос оборвался и женщину на парашюте стало бросать из стороны в сторону по поверхности воды. Водитель катера догнал парашют и попытался "погасить" купол, перегородив ему дорогу судном. В результате туристка на большой скорости ударилась о борт. Как видно на опубликованных ниже кадрах, она после столкновения потеряла сознание. Вместо развлечений она получила сотрясение мозга и трещины в позвонках. Врачи наложили ей 15 швов.

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Как оказалось, билеты на аттракцион украинка покупала на территории отеля. Однако там ей отказались выплатить компенсацию и даже билет домой на самолет пришлось покупать за свой счет.

Это не первый случай, когда украинцы попадают в неприятности и даже гибнут во время отдыха за рубежом. В октябре прошлого года в том же Шарм-эль-Шейхе акула напала на семью из Украины, когда люди в заповеднике "Рас Мохаммед" занимались снорклингом (плавали, наблюдая за подводными красотами).

В результате 12-летний мальчик лишился руки. Его мама и инструктор тоже получили травмы. Но тогда правительство Египта взяло на себя все расходы по лечению ребенка. Позже появилась информация, что в том заповеднике запрещена остановка экскурсионных яхт и погружение с аквалангами.

Также недавно в турецкой провинции Фетхиа затонул прогулочный катер, на борту которого находилось 38 человек. Погиб 2-летний ребенок из Франции.

Как сообщает издание trthaber.com, ЧП произошло всего в 50 метрах от берега. На помощь поспешила береговая охрана и представители школы дайвинга на лодках. Выяснилось, что в катере образовалась течь и он стал разваливаться буквально на глазах.

Киевлянка Анастасия рассказала OBOZREVATEL, что тоже угодила в неприятную ситуацию во время отдыха в Турции в районе Алании.

"На пляже купили развлечение – катание на "таблетке". Во время поездки серьезно пострадал муж. Водитель катера проделывал резкие повороты, в результате мужа буквально выкинуло с той "таблетки". Он сильно ударился об воду, на мгновение даже потерял сознание. Хорошо, что был в спасательном жилете", – говорит она.

Харьковчанка Виктория вспоминает, как получила травму, катаясь на верблюде в Египте. Ее усадили на животное и даже не провели перед этим инструктаж.

"Сначала верблюд спокойно шел, а потом что-то произошло, он стал неуправляемым, помчался вперед, стал брыкаться. Его хозяин не мог с ним справиться, и я упала. Это чудо, что животное еще меня не затоптало! Я повредила руку, потом весь остаток отпуска ходила с перевязкой. Естественно, никто ни за что не отвечал, хотя это развлечение мы купили у нашего отельного гида. Он находил массу отговорок, пока мы не уехали оттуда", – рассказывает Вика.

В Египте и Турции нужно очень осторожно выбирать развлечения, рассказывает Александр Погорелый, который уже несколько лет работает аниматором в различных отелях этих стран.

"Когда я понаблюдал, кто и как организовывает поездки на катерах, дайвинг, катание на квадроциклах, полеты на парасейлинге, то я уже сам не буду кататься. Особенно это касается развлечений, которые вы покупаете на пляже или на улице возле отеля. Там за безопасность никто не отвечает, главное взять деньги", – отмечает он.

По словам Погорелого, катера там находятся в ужасном состоянии. Они старые и неприятности с ними могут произойти в любой момент.

"Они недавно на них рыбу ловили, а сейчас туристов катают. Дайвингом занимаются ребята-самоучки, которых друзья учили с аквалангом опускаться где-нибудь в местной деревне. Парасейлингом занимаются люди, которые недавно катером научились управлять. Они понятия не имеют, что делать, если ветер сорвет этот парашют. Они не отвечают за туриста! Ничем не отличаются и те, кого вам предлагают в отеле. Потому что туркомпании обычно сотрудничают со знакомыми владельцами катеров, либо с теми же экскурсионными бюро с улицы. Просто платить за это нужно больше", – говорит Александр.

Конечно, единственный способ хоть как-то помочь себе на отдыхе в случае ЧП – правильно оформить медицинскую страховку. Правда, не каждая страховка может покрыть расходы на лечение.

"К сожалению, не только сами туристы, но и турагенты не обращают внимания на выбор страховки. У агентов поток клиентов и нет времени каждому объяснять тонкости. А туристу лень прочитать несколько страниц договора. А нужно это сделать обязательно", – говорит OBOZREVATEL директор туристической компании "Поехали с нами" Олег Кулик.

Туристам, которые планируют покататься на парасейлинге, мотоцикле или лыжах, он советует не экономить и купить страховку, которая в случае необходимости сможет покрыть лечение полученных травм.

Кулик отмечает, что многие стандартные медстраховки не будут работать, если в крови пострадавшего обнаружат дозу алкоголя больше, чем указано в договоре. "Но есть варианты страховок, которые включают оплату медуслуг, даже если человек был выпившим", – уточнил он.

Необходимо задавать турагентам все вопросы относительно страховки, которые интересуют туриста. Вплоть до того, покроет ли она репатриацию тела (не дай Бог, конечно) в случае смерти туриста.

Также Кулик советует соблюдать правила безопасности, которые озвучивают перед предоставлением развлекательных услуг: "Если инструктор говорит, что едем на квадроцикле колонной, не обгоняем, не подрезаем, то так и нужно поступать".

И в любом случае, прежде чем соглашаться на экстремальное развлечение, хорошо подумайте, стоит ли оно того.