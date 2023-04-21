Самые популярные туристические направления, где должен побывать каждый

Мир прекрасен и разнообразен, поэтому хочется как можно больше путешествовать. Но куда отправиться? Известный сервис Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших направлений, получивших много положительных отзывов в прошлом туристическом сезоне. Какие курорты возглавили топ – в подборке OBOZREVATEL .

Видео дня

5. Крит (Греция)

Самый большой греческий остров в 2021 году поразил туристов своей красотой. Кроме невероятных пляжей и большого выбора экскурсий, здесь хорошо развита инфраструктура, высокий уровень обслуживания и довольно умеренные цены. Это делает курорт максимально популярным среди иностранцев, особенно в теплое время года.

Интересно, что остров омывает сразу три моря. Но это не единственная особенность Крита. Здесь всегда комфортная сухая погода. Самым высоким спросом направление пользуется с апреля по октябрь. Но и зимой сюда приезжают туристы. В это время температура воздуха держится на отметке +15.

4. Бали (Индонезия)

Райский остров, который обожают звезды и блогеры. Его красота завораживает, а цены просто смешат. Конечно, перелет на этот курорт стоит очень дорого. Но все остальное здесь можно купить за копейки.

Большое количество храмов и святых мест, пляжи с белоснежным песком и всегда улыбающиеся балийцы – все это делает направление одним из самых популярных в мире. Правда, в 2021 году остров практически постоянно был закрыт для туристов из-за всплесков пандемии. Но те, кто сюда добрался, остались в восторге от увиденного.

3. Канкун (Мексика)

Молодежный курорт, славящийся яркой ночной жизнью. Количество клубов и пабов здесь просто невероятное. Самые частые гости направления – американские и европейские студенты, которые проводят здесь каникулы.

Но и для семейных пар Канкун тоже подходит. Город условно делится на две части. В одной живут местные, а также находятся спокойные гостиничные комплексы. В другой расположены развлекательные заведения и проводят кучу вечеринок. Поэтому все могут найти здесь что-нибудь для себя.

2. Лондон, Великобритания

Один из самых популярных городов в мире ежегодно посещают миллионы туристов. Им даже не мешает сложный процесс получения визы и невероятно высокие цены на все. Лондон выбирают, прежде всего, любители экскурсионных туров. Гулять по шумным английским улочкам можно целыми днями. Тем более, что здесь находятся десятки необычных музеев и локаций.

Также столицу Великобритании любят шоппоголики. Для них даже существуют отдельные кварталы, где находятся только отели и магазины. Торговые центры Лондона известны на весь мир.

1.Дубай (ОАЭ)

Еще в средине прошлого века здесь находился небольшой рыбацкий поселок, а сейчас Дубай – богатый город. Здесь все строится с приставкой "самый". Самый большой небоскреб в мире, самое высокое смотровое колесо, самый дорогой отель… Здесь все создает атмосферу роскоши.

В Дубай едут не только за пляжами и морем. Этот город любят из-за его необычности и инновационности. Люди готовы отстаивать в очередях часы, чтобы попасть в бассейн на крыше многоэтажки или посмотреть на город с последнего этажа Бурдж-Халифа.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых безопасных городах мира, где туристы могут чувствовать себя в полной безопасности.