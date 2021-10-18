10 самых безопасных городов мира для туристов

Куда поехать, чтобы не волноваться за свою жизнь и здоровье? Издание The Economist опубликовало Индекс безопасности городов мира.

OBOZREVATEL проанализировал, в какие города мира туристам стоит ехать и какие критерии оценки набрали наибольше баллов.

Рейтинг составлялся с учетом многих аспектов, в частности: уровень криминогенности, цифровой безопасности, развитие сферы здравоохранения, действия власти во время пандемии и даже показатели смертности.

Копенгаген (Дания)

Столица Дании возглавила рейтинг благодаря большому количеству парков, зеленых насаждений, четкого протокола по COVID-19, доверии местных к власти и низкому уровню коррупции. Копенгаген далеко не впервые занимает лидирующие позиции в мировых топах. В предыдущие годы город уже носил титулы самого комфортного для жизни, счастливого и лучше спланированного.

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Торонто (Канада)

Город получил высшие баллы в сферах инфраструктуры и безопасности окружающей среды. Большую роль сыграли инклюзивные программы по вакцинации. Они предусматривали первоочередные прививки на дому людей, которые не могут самостоятельно добраться до больниц. Это увеличило уровень осведомленности людей о пандемии и доверия к власти. Эксперты считают, что ощущение безопасности в Торонто – это еще и результат долгой истории поликультурного города. Здесь смешались представители разных этносов, которые не испытывают никаких притеснений по отношению к своим национальным меньшинствам.

Сингапур

Высоких показателей город достиг в сфере цифровой безопасности. Сингапур быстро внедряет в привычную жизнь людей новейшие технологии. Так уже в первые месяцы пандемии власти ввели цифровой мониторинг и отслеживание контактов, что обеспечило низкий уровень распространения вируса. Также Сингапур может гордиться одними из самых высоких в мире показателями вакцинации. 80% взрослого населения уже привиты.

Туристы тоже должны устанавливаться на телефоне специальные приложения, которые помогают контролировать количество людей в помещениях и на территории различных достопримечательностей. Также эти программы присылают сообщению вам и местным службам здравоохранения в случае, если вы контактировали с больным.

Сидней (Австралия)

Еще в начале пандемии Австралия полностью перекрыла границы, что обеспечило самые низкие в мире показатели смертности. Власть по сей день проводит масштабную кампанию по вакцинации. Однако это не единственная сфера, в которой местные и туристы чувствуют себя защищенными. Благодаря программе "умный город" уровень преступности в Сиднее абсолютно незначителен. Почти везде размещены различные датчики и камеры наблюдения, которые круглосуточно защищают население. Приезжие отмечают, что они могут не бояться нападений или грабежей, ведь полиция приедет на место преступления еще до его завершения.

Токио (Япония)

Город вошел в топ-5 по показателю безопасности инфраструктуры. При оценке учитывались удобство для пешеходов и водителей, транспортные сети и количество аварий на дорогах. Однако это не единственное, что делает Токио привлекательным для туристов.

В городе ввели систему скидок для людей с паспортом вакцинации. И это касается даже приезжих. Также в японской культуре заложено большое уважение друг к другу. Поэтому, даже если вы потеряете кошелек с крупной суммой денег, вам его вернут в тот же день.

Амстердам (Нидерланды)

Город вошел в лидирующую тройку по показателю личной безопасности. Кражи или мошенничество – здесь недопустимая вещь, которая встречается крайне редко. Однако до сих пор существует проблема с незаконным распространением синтетических наркотиков. Власти пытаются бороться с этой ситуацией.

В Амстердаме установлено большое количество камер наблюдения, с помощью которых правоохранители круглосуточная контролируют безопасность в городе. Приоритетной сферой развития власть считают туризм, поэтому делает все возможное для обеспечения комфортных условий для отдыхающих.

Веллингтон (Новая Зеландия)

Город занимает первую позицию в сфере экологической безопасности. Здесь уже давно привычной вещью стало сортировка мусора, бережное отношение к природе, повторное использование вещей. В Веллингтоне действует запрет на курение в общественных местах, что обеспечивает дополнительный комфорт местным и отдыхающим.

Туристам в этом городе ничего бояться. Даже на самых шумных улицах с большим количеством людей всегда безопасно. Тем более, что власть серьезно относится не только к контролю преступности, но и к выполнению всех санитарных норм и протоколов.

Гонконг (Особый автономный район (Китай)) и Мельбурн (Австралия)

Эти два совершенно разных города разделили между собой восьмую позицию, набрав одинаковое количество баллов. Гонконг приятно поразил экспертов в сфере здравоохранения и защиты населения во время пандемии. Также отмечается, что в городе очень удобная инфраструктура. Мельбурн в свою очередь показал высокие результаты во время кампании по вакцинации.

В этих городах туристы могут чувствовать себя абсолютно безопасно, ведь они постоянно находятся под защитой правоохранителей. Инновационные технологии, которые активно применяются в Гонконге и Мельбурне, позволили в разы снизить уровень преступности.

Стокгольм (Швеция)

Личная безопасность в этом городе остается на высоком уровне уже не первый год. Эксперты считают, что такая ситуация сложилась благодаря высокому показателю социального капитала и сплоченности населения. В результате этого возникает ощущение единства, общих ценностей и принадлежности к единой нераздельной группы, в которой каждый что-то значит. Таким образом люди менее склонны к совершению преступлений, а следовательно и жизнь в городе становится комфортным и безопасным как для местных, так и для туристов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, на каком месте в индексе паспортов мира оказалась Украина.