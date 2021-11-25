Итальянка переехала в Лондон и испытала культурный шок: о чем не догадываются туристы. Фото

Итальянка Киара Бэй заявила, что пережила культурный шок, когда переехала в Лондон (Англия) и столкнулась с обычной жизнью британцев. 21-летнюю девушку удивили магазины, пабы, а также местные сленговые выражения.

Как пишет Daily Mail, Киара прожила в Лондоне полгода. "В целом, это был прекрасный опыт, но было много моментов культурного шока, которые меня сбили с толку", – рассказала итальянка.

К примеру, она не ожидала, что сеть магазинов Currys ("Карри", созвучно с названием блюда и приправы) продает не еду, а бытовую технику и электронику.

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"Не гуглите "карри" после ночи в пабе, а затем не идите в Currys, думая, что вы сможете заказать карри, потому что будете очень разочарованы", – пошутила Киара.

Ее также сбило с толку то, что знаменитые лондонские пабы работают только до 23:00. В то же время итальянка отметила: походы в подобные заведения считаются традицией, и она поддерживается многими жителями Лондона.

"В Лондоне так много баров, ресторанов, ночных клубов и пабов, и люди действительно любят выпить пинту. Но как бы лондонцы ни любили это, "последний звонок" – это 23:00. В Италии 23:00 – это время, когда люди начинают готовиться к выходу", – сравнила девушка жизнь в двух странах.

Она призналась, что столкнулась с трудностями, когда ей понадобилось перейти дорогу, ведь в Англии левостороннее движение.

"Поскольку в Лондоне машины едут слева, движение идет не в том направлении, которое я ожидала", – сказала Киара, отметив, что ей постоянно сигналили машины.

Итальянка обратила внимание и на язык, которым разговаривают местные. Ее удивило, что слово pants (штаны) используется для обозначения трусов, а trousers (брюки) – это уже штаны.

"Когда кто-то говорит "good shout" ("хороший крик"), он имеет ввиду "хорошая идея", – добавила Киара.

Кроме того, в качестве приветствия все в Великобритании говорят: "Are you alright?" ("Ты в порядке?"). Когда они спрашивают это, они просто имеют в виду "привет".

"Каждый раз, когда я это слышала, мне казалось, что я выгляжу грустной или расстроенной", – призналась итальянка.

А слова terribly и awfully (можно перевести как ужасно) лондонцы используют в значении "действительно". К примеру, кто-то может сказать, что ужасно чему-то рад и что ему что-то ужасно нравится.

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